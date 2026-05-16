2026. május 16. szombat, Botond, Mózes
13°C Budapest
terhes
tini
halálos áldozat
lövöldözés

Lelőtte terhes barátnőjét egy tini, a lány barátai is megsérültek

Lelőtte terhes barátnőjét egy tini, a lány barátai is megsérültek
A rendőrség még vizsgálja az ügyet.
2026. május 16., szombat 19:19
Vágólapra másolva!

A tragédia még csütörtökön történt az amerikai  Arizona államban, miután a 18 éves Michael Sanchez váratlanul tüzet nyitott az utcán kedvesére, a 16 éves, várandós Rylee Montgomery-re - számolt be róla a People.

A tini 3 lövést kapott, a helyszínen meghalt, a magzat sem élte túl. 

Fotó: GoFundMe

Barátait, egy 17 éves terhes lányt és egy 22 éves nőt kritikus állapotban szállítottak kórházba.

A fiú elmenekült, a rendőrök azonban követték, elfogták és őrizetbe vették.

Az ügy vizsgálata és a büntetés mértékének megállapítása még folyamatban van.


Nyitókép: GoFundMe

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra