Lelőtte terhes barátnőjét egy tini, a lány barátai is megsérültek
A tragédia még csütörtökön történt az amerikai Arizona államban, miután a 18 éves Michael Sanchez váratlanul tüzet nyitott az utcán kedvesére, a 16 éves, várandós Rylee Montgomery-re - számolt be róla a People.
A tini 3 lövést kapott, a helyszínen meghalt, a magzat sem élte túl.
Barátait, egy 17 éves terhes lányt és egy 22 éves nőt kritikus állapotban szállítottak kórházba.
A fiú elmenekült, a rendőrök azonban követték, elfogták és őrizetbe vették.
Az ügy vizsgálata és a büntetés mértékének megállapítása még folyamatban van.
Nyitókép: GoFundMe
