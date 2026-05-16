Egy munkás meghalt, sokan megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt egy németországi üzemben

A bajor Vöröskereszt szerint a sérültek közül tizenhét embert kezelésre és megfigyelésre kórházba szállítottak. A rendőrség szerint hat ember szenvedett légzőszervi sérüléseket.

Két ember a helyszínen eszméletét vesztette, egyikük később a kórházban meghalt

- közölte a rendőrség.

Az épületet teljesen kiürítették. A hatóságok szerint a baleset a lakosságot nem veszélyezteti, a mérgező anyag az épületen belül maradt és nem jutott ki a levegőbe.

A nürnbergi tűzoltóság szóvivője közölte, hogy az érintett cég mindennap dolgozik vegyi anyagokkal. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen anyag szivárgott, és hogyan történt a baleset.