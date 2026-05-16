Egy munkás meghalt, sokan megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt egy németországi üzemben
A bajor Vöröskereszt szerint a sérültek közül tizenhét embert kezelésre és megfigyelésre kórházba szállítottak. A rendőrség szerint hat ember szenvedett légzőszervi sérüléseket.
Két ember a helyszínen eszméletét vesztette, egyikük később a kórházban meghalt
- közölte a rendőrség.
Az épületet teljesen kiürítették. A hatóságok szerint a baleset a lakosságot nem veszélyezteti, a mérgező anyag az épületen belül maradt és nem jutott ki a levegőbe.
A nürnbergi tűzoltóság szóvivője közölte, hogy az érintett cég mindennap dolgozik vegyi anyagokkal. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen anyag szivárgott, és hogyan történt a baleset.
A tűzoltóságot röviddel dél előtt riasztották. A helyszínre nagyszámú hivatásos tűzoltó és önkéntes brigádok vonultak fel a környező városokból.
Összesen 65 tűzoltó, mintegy 50 mentős és rendőrök is dolgoztak a helyszínen. Az épületből mintegy hetven alkalmazottat menekítettek ki.
A nürnbergi bűnügyi rendőrség vizsgálatot indított, de a rendőrök egyelőre nem tudtak belépni az épületbe.
