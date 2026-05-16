Meghalt Sörös Sándor
Hetvennégy éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész - tudatta a család az MTI-vel.
Mint írják, az Őze Lajos-díjas, Fényhang-életműdíjas színművész hosszan tartó betegség után hunyt el május 15-én.
Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett, Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként ténykedett.
Pályafutása során több magyar ősbemutatóban - köztük a Kőműves Kelemen és a Légköbméter című darabban - kapott jelentős szerepet. A Rock Színház alapító tagjaként Tigellinus szerepét énekelte az első magyar rockopera, a Sztárcsinálók 1981-es ősbemutatójában.
Fellépett többek között a Karinthy Színház és a Budaörsi Játékszín előadásaiban is. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, amelyek között olyan ismert alkotások is megtalálhatók, mint a 80 huszár, az István, a király és a Hamis a baba című film.
Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt. Többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert.
Sörös Sándor munkájáért az Őze Lajos színművész emlékére a Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat 1993-ban nyerte el. A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Szinkron Alapszervezete a magyar szinkronszakma kiválóságait elismerő Fényhang-életműdíjat kimagasló teljesítményéért 2025-ben ítélték oda számára.
