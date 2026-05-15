Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda

Fenyegetésig fajult az online ismerkedés.
2026. május 15., péntek 14:56
Súlyos zsarolási ügyet göngyölítettek fel a veszprémi rendőrök: egy internetes ismerkedésből végül fenyegetések és jelentős pénzkövetelések lettek – közölte pénteken a police.hu.

Egy nő 2024 novemberében ismerkedett meg egy veszprémi férfival egy internetes csevegőalkalmazáson keresztül. A kapcsolat során intim felvételeket osztottak meg egymással, a férfi pedig közel százezer forintot utalt a nőnek, mielőtt megszakadt volna közöttük a kapcsolat.

A történet azonban hónapokkal később váratlan fordulatot vett.

2025 szeptemberében egy ismeretlen férfi jelentkezett a sértettnél, és azt állította, hogy a korábban megismert nő kiskorú. A férfit 800 ezer forint átadására kényszerítették azzal fenyegetve, hogy komoly következményei lesznek az ügynek.

A sértett végül átutalta a kért összeget a megadott bankszámlákra. Később a nő ismét kapcsolatba lépett vele, újabb intim felvételeket váltottak, majd az elkövetők további félmillió forintot próbáltak megszerezni tőle. Ezúttal azonban a férfi már nem fizetett. Ezt követően azzal fenyegették meg, hogy feljelentik, ha nem teljesíti a követeléseiket.

A nyomozás során kiderült, hogy a társaság legfiatalabb tagja más személyt is megpróbált hasonló módszerrel megzsarolni.

A veszprémi nyomozók végül azonosították az elkövetőket: egy 23 éves Nógrád vármegyei nőt, valamint két társát, egy 28 éves Hajdú-Bihar vármegyei férfit és egy 29 éves nőt.

A három gyanúsítottat május 12-én és 13-án fogták el saját lakóhelyükön. A rendőrök őrizetbe vették őket, majd zsarolás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a társaság tagjait. A hatóság kezdeményezte a 23 éves nő letartóztatását.

Nyitókép: police.hu

 

