Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda

Súlyos zsarolási ügyet göngyölítettek fel a veszprémi rendőrök: egy internetes ismerkedésből végül fenyegetések és jelentős pénzkövetelések lettek – közölte pénteken a police.hu.

Egy nő 2024 novemberében ismerkedett meg egy veszprémi férfival egy internetes csevegőalkalmazáson keresztül. A kapcsolat során intim felvételeket osztottak meg egymással, a férfi pedig közel százezer forintot utalt a nőnek, mielőtt megszakadt volna közöttük a kapcsolat.

A történet azonban hónapokkal később váratlan fordulatot vett.

2025 szeptemberében egy ismeretlen férfi jelentkezett a sértettnél, és azt állította, hogy a korábban megismert nő kiskorú. A férfit 800 ezer forint átadására kényszerítették azzal fenyegetve, hogy komoly következményei lesznek az ügynek.

A sértett végül átutalta a kért összeget a megadott bankszámlákra. Később a nő ismét kapcsolatba lépett vele, újabb intim felvételeket váltottak, majd az elkövetők további félmillió forintot próbáltak megszerezni tőle. Ezúttal azonban a férfi már nem fizetett. Ezt követően azzal fenyegették meg, hogy feljelentik, ha nem teljesíti a követeléseiket.