Kétszer rabolta ki ugyanazt az ékszerboltot – videóval

Elképesztő jelenetek zajlottak le Szlovákiában, egy pozsonyi bevásárlóközpontban: az elkövető nemcsak kirabolt egy ékszerüzletet, hanem néhány perccel később vissza is tért, hogy további zsákmányt vigyen magával – számolt be csütörtökön a Paraméter. Az eset május 13-án este történt egy, az Einstein utcai bevásárlóközpontban működő ékszerboltban.

A biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy az elkövető egyetlen rúgással betöri a kirakatot, majd több értéktárgyat magához vesz. A történet azonban itt nem ért véget.



A videó szerint a tettes néhány perccel később ismét visszafutott az üzlethez, és újabb tárgyakat tulajdonított el, mintha senki sem próbálná megállítani.

A rendőrség keresi az elkövetőt, és a lakosság segítségét kérte az azonosításához.