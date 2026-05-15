Betörték az oltárt, nyomtalanul eltűnt egy szent ereklye
Kétszer rabolta ki ugyanazt az ékszerboltot – videóval
Elképesztő jelenetek zajlottak le Szlovákiában, egy pozsonyi bevásárlóközpontban: az elkövető nemcsak kirabolt egy ékszerüzletet, hanem néhány perccel később vissza is tért, hogy további zsákmányt vigyen magával – számolt be csütörtökön a Paraméter. Az eset május 13-án este történt egy, az Einstein utcai bevásárlóközpontban működő ékszerboltban.
A biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy az elkövető egyetlen rúgással betöri a kirakatot, majd több értéktárgyat magához vesz. A történet azonban itt nem ért véget.
A videó szerint a tettes néhány perccel később ismét visszafutott az üzlethez, és újabb tárgyakat tulajdonított el, mintha senki sem próbálná megállítani.
A rendőrség keresi az elkövetőt, és a lakosság segítségét kérte az azonosításához.
+Ez is érdekelheti
Ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Fenyegetés miatt leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén
Lezuhant egy orvosi repülőgép, mindenki meghalt
Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken
Több tízmillió dolláros kártérítést ítéltek meg egy 2019-es repülőgép-szerencsétlenségben meghalt utas családjának
Elítélték Matthew Perry drogfutárát, kiderült hány évet kapott
Elektromos rollerrel esett egy kislány, élet-halál között lebeg
Pusztító vihar tarolta le India legnépesebb államát, több tucat ember meghalt
Sötétségbe borult Kuba: teljesen kifogyott az üzemanyagból a szigetország
Három turista halt meg a norvég partoknál
Napokig bolyongott étlen-szomjan egy 5 éves, videón a mentőakció