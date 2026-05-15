Kétszer rabolta ki ugyanazt az ékszerboltot – videóval

A bevásárlóközpontban történt döbbenetes esetet kamera rögzítette.
2026. május 15., péntek 13:58
Elképesztő jelenetek zajlottak le Szlovákiában, egy pozsonyi bevásárlóközpontban: az elkövető nemcsak kirabolt egy ékszerüzletet, hanem néhány perccel később vissza is tért, hogy további zsákmányt vigyen magával – számolt be csütörtökön a Paraméter. Az eset május 13-án este történt egy, az Einstein utcai bevásárlóközpontban működő ékszerboltban.

A biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy az elkövető egyetlen rúgással betöri a kirakatot, majd több értéktárgyat magához vesz. A történet azonban itt nem ért véget.


A videó szerint a tettes néhány perccel később ismét visszafutott az üzlethez, és újabb tárgyakat tulajdonított el, mintha senki sem próbálná megállítani.

A rendőrség keresi az elkövetőt, és a lakosság segítségét kérte az azonosításához.

 

