Elítélték Matthew Perry drogfutárát, kiderült hány évet kapott
Elektromos rollerrel esett egy kislány, élet-halál között lebeg
Súlyos közúti baleset történt kedden délután a nyitrai járásbeli Csekej (Čakajovce) község területén, Szlovákiában - tudatta csütörtökön az ÚjSzó.
A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy kislány elektromos rollerezett, amikor – eddig ismeretlen okból – az út közepén az aszfaltra esett, és beütötte a fejét.
A gyermeken nem volt semmilyen védőfelszerelés, bukósisakot sem viselt.
A kislányt a helyszínről mentőhelikopterrel szállították a pozsonyi kórházba, állapota jelenleg is válságos.
Nyitókép: Rendőrségi felvétel
Kapcsolódó tartalom:
+Ez is érdekelheti
Pusztító vihar tarolta le India legnépesebb államát, több tucat ember meghalt
Sötétségbe borult Kuba: teljesen kifogyott az üzemanyagból a szigetország
Három turista halt meg a norvég partoknál
Napokig bolyongott étlen-szomjan egy 5 éves, videón a mentőakció
Többen meghaltak izraeli légicsapásokban Bejrút környékén
Holtan találtak egy magyar kamionsofőrt Ausztriában
Lapáttal támadtak egy medvére egy családi ház udvarán - videóval
Holttestet találtak a Dunában, egy férfi az áldozat
Sokkoló baleset: Rádőlt egy villanyoszlop egy asszonyra
Kizuhant az ötödikről egy nő, azonnal szörnyethalt
Bilincsben vitték el a tévés szakácsot, szexuális bűncselekményekkel vádolják