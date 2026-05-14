Elektromos rollerrel esett egy kislány, élet-halál között lebeg

Súlyos közúti baleset történt kedden délután a nyitrai járásbeli Csekej (Čakajovce) község területén, Szlovákiában - tudatta csütörtökön az ÚjSzó.

A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy kislány elektromos rollerezett, amikor – eddig ismeretlen okból – az út közepén az aszfaltra esett, és beütötte a fejét.

A gyermeken nem volt semmilyen védőfelszerelés, bukósisakot sem viselt.

A kislányt a helyszínről mentőhelikopterrel szállították a pozsonyi kórházba, állapota jelenleg is válságos.



Nyitókép: Rendőrségi felvétel



