Holtan találtak egy magyar kamionsofőrt Ausztriában
Váratlan tragédia történt kedden reggel Ausztriában, az A1-es nyugati autópálya Enns Nord ASFINAG pihenőhelyén, ahol egy magyar kamionsofőr holttestét fedezték fel a saját járművében – számolt be kedden a tips.at.
A férfi a kötelező pihenőidejét töltötte a parkolóban, ott is éjszakázott. A hozzátartozók és ismerősök azonban a kora reggeli órákban hiába próbálták telefonon elérni, ezért értesítették a mentőszolgálatokat.
A kiérkező rendőrök átvizsgálták a járművet, és a sofőrt élettelenül találták a vezetőfülkében. A helyszínre az ennsi tűzoltókat is riasztották, akiknek különleges körülmények között kellett kiemelniük a holttestet. Mivel a férfi a magas vezetőfülkében tartózkodott, a tűzoltók forgólétrát használtak a művelethez.
A beavatkozás idejére az egész pihenőhelyet lezárták. Az akcióban az ASFINAG munkatársai, az autópálya-rendőrség, valamint a rendőrségi helyszínelők is részt vettek. Az első vizsgálatok alapján a hatóságok egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló nyomot.
A tragédia körülményeit tovább vizsgálják, a halál pontos okát szakértők állapíthatják meg.
