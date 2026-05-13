2026. május 13. szerda, Imola, Szervác
Holtan találtak egy magyar kamionsofőrt Ausztriában

A vezetőfülkében bukkantak az élettelen férfira.
2026. május 13., szerda 17:35
Váratlan tragédia történt kedden reggel Ausztriában, az A1-es nyugati autópálya Enns Nord ASFINAG pihenőhelyén, ahol egy magyar kamionsofőr holttestét fedezték fel a saját járművében – számolt be kedden a tips.at.

A férfi a kötelező pihenőidejét töltötte a parkolóban, ott is éjszakázott. A hozzátartozók és ismerősök azonban a kora reggeli órákban hiába próbálták telefonon elérni, ezért értesítették a mentőszolgálatokat.


A kiérkező rendőrök átvizsgálták a járművet, és a sofőrt élettelenül találták a vezetőfülkében. A helyszínre az ennsi tűzoltókat is riasztották, akiknek különleges körülmények között kellett kiemelniük a holttestet. Mivel a férfi a magas vezetőfülkében tartózkodott, a tűzoltók forgólétrát használtak a művelethez.

A beavatkozás idejére az egész pihenőhelyet lezárták. Az akcióban az ASFINAG munkatársai, az autópálya-rendőrség, valamint a rendőrségi helyszínelők is részt vettek. Az első vizsgálatok alapján a hatóságok egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló nyomot.

A tragédia körülményeit tovább vizsgálják, a halál pontos okát szakértők állapíthatják meg.
 

 

