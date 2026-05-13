Kivégeztek Iránban egy férfit, aki állítólagosan Izraelnek kémkedett

Iránban kivégeztek egy férfit, aki a vád szerint az izraeli titkosszolgálatoknak kémkedett - jelentette szerdán az ország igazságügyi minisztériumához közel álló Mízán hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a kivégzést azt követően hajtották végre, hogy az ítéletet az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

Az Egyesült Államokban működő HRANA iráni aktivistaszervezet úgy tudja, a 32 éves Ehszan Afrastehet 2024-ben vették őrizetbe és egy évre rá ítélték halálra, kicsikart beismerő vallomás nyomán, amelyben Afrasteh azt mondta, Nepálban kapott kiképzést és a többi között információkat adott át az izraeli félnek több, biztonsági szempontból fontos iráni helyről.

Iráni emberi jogi szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy fogva tartása idején Afrasteh gyakran került magánzárkába, családtagjait pedig megfenyegették, hogy ne tegyenek panaszt a bánásmód ellen. Az Iran HRM nevű jogvédő csoport hangsúlyozta, hogy a hatóságok semmilyen bizonyítékkal nem szolgáltak a vád alátámasztására, az ítéletet pedig Afrasteh vallomása nyomán hozták meg.