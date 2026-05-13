Kivégeztek Iránban egy férfit, aki állítólagosan Izraelnek kémkedett
Iránban kivégeztek egy férfit, aki a vád szerint az izraeli titkosszolgálatoknak kémkedett - jelentette szerdán az ország igazságügyi minisztériumához közel álló Mízán hírügynökség.
A tájékoztatás szerint a kivégzést azt követően hajtották végre, hogy az ítéletet az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.
Az Egyesült Államokban működő HRANA iráni aktivistaszervezet úgy tudja, a 32 éves Ehszan Afrastehet 2024-ben vették őrizetbe és egy évre rá ítélték halálra, kicsikart beismerő vallomás nyomán, amelyben Afrasteh azt mondta, Nepálban kapott kiképzést és a többi között információkat adott át az izraeli félnek több, biztonsági szempontból fontos iráni helyről.
Iráni emberi jogi szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy fogva tartása idején Afrasteh gyakran került magánzárkába, családtagjait pedig megfenyegették, hogy ne tegyenek panaszt a bánásmód ellen. Az Iran HRM nevű jogvédő csoport hangsúlyozta, hogy a hatóságok semmilyen bizonyítékkal nem szolgáltak a vád alátámasztására, az ítéletet pedig Afrasteh vallomása nyomán hozták meg.
A héten korábban Irán már bejelentette egy repülőmérnöki karra járó diák kivégzését is, aki a vád szerint szintén Izraelnek, illetve az Egyesült Államoknak kémkedett.
Emberi jogi szervezetek, köztük az Amnesty International szerint Kína után Iránban végzik ki a legtöbb embert. A Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat adatai szerint tavaly legkevesebb 1500 halálra ítéltet végeztek ki az országban, és hozzáteszi azt is, hogy saját méréseik kezdete, azaz 35 éve ez volt a legmagasabb szám.
Forrás: MTI
