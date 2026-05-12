Franciaországban támadás tervezésével vádoltak meg egy tunéziai férfit

Hétfőn őrizetbe vettek egy tunéziai állampolgárt Franciaországban, akit szélsőséges támadás tervezésével vádoltak meg - közölte a Nemzeti Terrorizmusellenes Ügyészség (Pnat).
2026. május 12., kedd 09:14
Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.

A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával

- tudatta a Pnat.


A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként. A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában. A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.

A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna.

A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során számos dzsihadista propagandavideót találtak. A Le Monde beszámolója szerint a telefonján olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például "hogyan készítsünk pokolgépet", vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.

Forrás: MTI

 

