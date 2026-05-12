Bemutatta a kormányszóvivőket Magyar Péter
Megalakul az új kormány, ülést tart a parlament, esküt tesznek a miniszterek
A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint reggel 8 órakor négy bizottságban folytatódnak a meghallgatások.
Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatja meg Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt.
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén 8 órakor kezdődik a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában.
Délelőtt 10 órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatja terveiről.
A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul.
A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.
Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az Országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről.
Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
