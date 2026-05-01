Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő, illetve irányító Belügyminisztérium vezetésére, míg Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője az Igazságügyi Minisztérium irányításáért felelhet.

Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-i alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte hét tárca vezetőjét.

A Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, a Tisza Párt külpolitikai szakértője, pénzügyminisztere Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, míg az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt, a párt egészségügyi szakpolitikusa lesz. A politikusok mindegyike az országos listáról kerül a parlamentbe.