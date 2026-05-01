Vádat emeltek a londoni késeléses támadás elkövetője ellen

A Scotland Yard tájékoztatása szerint a 45 éves Essa Suleimant kétrendbeli gyilkossági kísérlettel és kés birtoklásával vádolják.

A brit törvények alapján bűncselekménynek számít, ha valaki közterületen kést tart magánál.

A szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi a londoni városrészben - ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él - szerdán egy 34 és egy 76 éves férfit megkéselt. Mindkét sérült a helyi zsidó közösség tagja.

A fiatalabb sérültet a Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint már hazaengedték a kórházból, az idősebb férfi kórházi ellátása folytatódik, de az ő állapota is stabil.

A rendőrség terrorcselekménynek minősítette a Golders Green főutcáján elkövetett késeléses támadást, amely után egy nappal, csütörtökön az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.