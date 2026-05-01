Vádat emeltek a londoni késeléses támadás elkövetője ellen

Vádat emeltek a londoni késeléses támadás elkövetője ellen
Vádat emeltek pénteken az észak-londoni Golders Green negyedben szerdán elkövetett késeléses támadás elkövetője ellen.
2026. május 01., péntek 11:02
A Scotland Yard tájékoztatása szerint a 45 éves Essa Suleimant kétrendbeli gyilkossági kísérlettel és kés birtoklásával vádolják.

A brit törvények alapján bűncselekménynek számít, ha valaki közterületen kést tart magánál.

A szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi a londoni városrészben - ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él - szerdán egy 34 és egy 76 éves férfit megkéselt. Mindkét sérült a helyi zsidó közösség tagja.

A fiatalabb sérültet a Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint már hazaengedték a kórházból, az idősebb férfi kórházi ellátása folytatódik, de az ő állapota is stabil.

A rendőrség terrorcselekménynek minősítette a Golders Green főutcáján elkövetett késeléses támadást, amely után egy nappal, csütörtökön az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) hivatalos meghatározása szerint a súlyos fokozatú terrorfenyegetettség azt jelenti, hogy "nagyon valószínű" egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint azonban a terrorkészültségi szint emelésének nem a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás volt a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.

 

Az utóbbi hetekben több gyújtogatásos támadást is elkövettek londoni zsinagógák és egyéb zsidó intézmények ellen.

A legnagyobb kárt a március végén ugyancsak Golders Greenben elkövetett támadás okozta: az elkövetők a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

A Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint a mentőautók felgyújtása óta eddig 28 gyanúsítottat vettek őrizetbe a zsidó intézmények elleni különböző gyújtogatási kísérletekkel összefüggésben. Közülük nyolc ember ellen már vádat emeltek, egyiküket gyorsított eljárásban már bűnösnek is nyilvánította gyújtogatás címén a bíróság.

Ezekben az ügyekben a vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL) irányítja.

Forrás: MTI

 

