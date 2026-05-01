Videón az Oktogonnál történt brutális gázolás, a motorosnak esélye sem volt elkerülni a balesetet

Egyetlen szabályszegés elég volt a balesethez.
2026. május 01., péntek 11:47
Megrázó balesetet rögzített egy kamera kedden Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, az Oktogonnál: egy autós a tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe, és elgázolt egy motorost. A felvételt a Budapesti Autósok Közössége egyik olvasója készítette, aki a helyszínen tartózkodott. Elmondása szerint a történtek elsőre nem voltak egyértelműek számára.

Én ott a helyszínen csak a csattanást hallottam, a motort már csak a földön láttam, az autót pedig hirtelen észre sem vettem. Csak később a felvételt visszanézve esett le, mi is történt pontosan

-    nyilatkozta.

 

A videón látszik, hogy az autós figyelmen kívül hagyta a jelzőlámpát, és a kereszteződésbe hajtott. A motoros ekkor már nem tudott reagálni, az ütközés elkerülhetetlen volt.

A videóban egy másik esetet is bemutatnak, amely a Szentendrei úton történt.

Motoros, miközben előzte a sort, a balra kanyarodó autós elé hajtott

-    írta le a történteket egy szemtanú.

A két eset különböző helyszínen történt, de közös bennük, hogy egyetlen rossz döntés is elegendő volt ahhoz, hogy súlyos baleset alakuljon ki.

 

