A hónap második felében indul az igazi strandszezon

A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat - április végétől június közepéig. Április végére a Paskál fürdőben lekerül a sátor az úszómedencéről, várhatóan a hónap utolsó hétvégéjén a Palatinuson a téliek mellett már a Margaréta-medencét, május közepétől az élmény- és a gyerekmedencéket, majd május végétől a többi medencét is használhatják a vendégek. Csillaghegytől Pesterzsébetig június közepétől üzemelik be a hullámmedencéket és a csúszdákat. Ekkor nyit a csak nyáron működő Római és Pünkösdfürdői Strand, június 20-án rendezik a hagyományos strandszezonnyitót, ezúttal Csillaghegyen. A belépők átlagosan 5-8 százalékkal drágulnak.

A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható. Siófok fizetős strandjaira május 21-től kell belépőt venni, az árak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is 25-ről 50 százalékra. A balatontipp.hu tavaly nyári körképe szerint egy felnőtt napi belépő átlagosan 1680 forintba került 2025-ben. A legdrágábbak - köztük a siófoki, a csopaki, a balatonfüredi, és a balatonalmádi - 2200-2600 forintba kerültek. Idei újdonság, hogy ingyenes lesz a keszthelyi Helikon strand.

Fejér kiemelt turisztikai desztinációja a Velencei-tó. A Tóparty Strandon május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint. Székesfehérváron, a Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő június 13-án nyit, az árak az inflációt követve nőnek, egy felnőtt jegy ára 3200 forint lesz. A megújult dunaújvárosi szabadstrand a Szalki-szigeten június 15-től látogatható.

Szombathelyen a Tófürdő várhatóan június közepén nyit, az idei áremelésről még nem adtak tájékoztatást. A büki gyógyfürdőben a strandszezon kezdetét a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik, a jegyárak három évig nem változtak, az idén 8 százalékkal emelkednek.

A Zalakarosi Fürdőben május elsejétől fokozatosan, részlegesen nyílnak meg a kültéri medencék. A több éven át változatlan jegyárakat tavaly decemberben 6,4 százalékkal emelték.