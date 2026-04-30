Letartóztatták a döbröközi nő megölésével gyanúsított férfit
A rendőrség hétfőn számolt be arról, hogy bejelentés érkezett a nő eltűnéséről, mert ismerősei már két hete nem látták. Holttestét még aznap megtalálták a házának udvarán lévő kútban.
A főügyészség közleményében azt írta, hogy az eddigi adatok szerint a nővel közös háztartásban élő gyanúsított tisztázatlan okból otthonukban bántalmazta a sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A holttestet egy zsákba tette, majd a kiszáradt kútba dobta, és mésszel fedte be.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A bíróság a főügyészség indítványára egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását - írták.
Nyitókép:police.hu
