Videón, ahogy egy autó szélvédőjére csapódik egy motoros Csongrádban
Baltával támadt a 18 éves őrjöngő a futárra Újbudán
Azért lett dühös, mert a motoros futár véletlenül nekiütközött az autójának. Ekkor kiszállt és megütötte a férfit, majd a kocsijából kivette a baltát és haragosa felé csapott vele, millimétereken múlt, hogy eltalálja. Ezután visszaült az autóba és elhajtott.
A 18 éves baltás őrjöngőt egy 7. kerületi társasházban fogták el. Garázdaság miatt őrizetbe vették. Mindent beismert, azt mondta, hogy a baltát valahol eldobta.
+Ez is érdekelheti
Busz ütött el egy nőt Hatvanban
Saját bajtársuk életéért küzdöttek a mentők: vezetés közben lett rosszul
Kisgyereket és édesanyját gázolt el egy ittas autós Győrben
Szexuális erőszak, bántalmazások – gyermeknevelőkre csapott le a rendőrség
Több lövés is eldördült, kések villantak Csepelen
Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán
Zalában fogtak el egy többszörösen körözött német férfit
Úgy lopta el az autót, hogy benne ült egy gyerek
Mol: elindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után
Robbantással fenyegetőzött egy férfi Szegeden, tizenkét évre ítélték
Csodát ígértek, vizsgálat lett belőle