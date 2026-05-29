Baltával támadt a 18 éves őrjöngő a futárra Újbudán

Azért lett dühös, mert a motoros futár véletlenül nekiütközött az autójának. Ekkor kiszállt és megütötte a férfit, majd a kocsijából kivette a baltát és haragosa felé csapott vele, millimétereken múlt, hogy eltalálja. Ezután visszaült az autóba és elhajtott.

A 18 éves baltás őrjöngőt egy 7. kerületi társasházban fogták el. Garázdaság miatt őrizetbe vették. Mindent beismert, azt mondta, hogy a baltát valahol eldobta.