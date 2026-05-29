2026. május 29. péntek, Magdolna
23°C Budapest
balta
futár
újbuda

Baltával támadt a 18 éves őrjöngő a futárra Újbudán

Őrizetbe vették a rendőrök azt a férfit, aki baltával a kezében őrjöngött és fenyegette haragosát néhány napja Újbudán, erről videó is készült.
2026. május 29., péntek 11:14
Vágólapra másolva!

Azért lett dühös, mert a motoros futár véletlenül nekiütközött az autójának. Ekkor kiszállt és megütötte a férfit, majd a kocsijából kivette a baltát és haragosa felé csapott vele, millimétereken múlt, hogy eltalálja. Ezután visszaült az autóba és elhajtott. 

A 18 éves baltás őrjöngőt egy 7. kerületi társasházban fogták el. Garázdaság miatt őrizetbe vették. Mindent beismert, azt mondta, hogy a baltát valahol eldobta.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra