Saját bajtársuk életéért küzdöttek a mentők: vezetés közben lett rosszul

Bajtársuk életéért küzdöttek március elején a mentők, amikor kollégájuk a szabadnapján vezetés közben hirtelen eszméletét vesztette – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, március elején egy vasárnap délutáni napon a feleségével utazott a mentősök egyik sofőrje, aki szédülésre panaszkodott, majd a következő pillanatban már a szalagkorlátnak csapódott.

Ezek után a felesége kihúzta az autóból és azonnal újraélesztésbe kezdett.



Éppen arra haladt egy szabadnapos orvos, egy szabadnapos tűzoltó, valamint egy nő is, akik segítettek, és felváltva végezték a mellkaskompressziókat a mentők kiérkezéséig.