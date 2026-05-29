Saját bajtársuk életéért küzdöttek a mentők: vezetés közben lett rosszul
Bajtársuk életéért küzdöttek március elején a mentők, amikor kollégájuk a szabadnapján vezetés közben hirtelen eszméletét vesztette – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, március elején egy vasárnap délutáni napon a feleségével utazott a mentősök egyik sofőrje, aki szédülésre panaszkodott, majd a következő pillanatban már a szalagkorlátnak csapódott.
Ezek után a felesége kihúzta az autóból és azonnal újraélesztésbe kezdett.
Éppen arra haladt egy szabadnapos orvos, egy szabadnapos tűzoltó, valamint egy nő is, akik segítettek, és felváltva végezték a mellkaskompressziókat a mentők kiérkezéséig.
Több mentőegységet, és egy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, akik emelt szinten folytatták az életmentést, így stabil állapotban szállították kórházba a férfit, aki azóta meggyógyult, és nagyon hálás az életmentőinek.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
