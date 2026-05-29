Saját bajtársuk életéért küzdöttek a mentők: vezetés közben lett rosszul

Egy szabadnapos orvos és tűzoltó is segített az újraélesztésben.
2026. május 29., péntek 10:27
Bajtársuk életéért küzdöttek március elején a mentők, amikor kollégájuk a szabadnapján vezetés közben hirtelen eszméletét vesztette – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, március elején egy vasárnap délutáni napon a feleségével utazott a mentősök egyik sofőrje, aki szédülésre panaszkodott, majd a következő pillanatban már a szalagkorlátnak csapódott.

Ezek után a felesége kihúzta az autóból és azonnal újraélesztésbe kezdett.


Éppen arra haladt egy szabadnapos orvos, egy szabadnapos tűzoltó, valamint egy nő is, akik segítettek, és felváltva végezték a mellkaskompressziókat a mentők kiérkezéséig.

Több mentőegységet, és egy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, akik emelt szinten folytatták az életmentést, így stabil állapotban szállították kórházba a férfit, aki azóta meggyógyult, és nagyon hálás az életmentőinek.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

