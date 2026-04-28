Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Emberölés történt Döbröközön, egy kútban találták meg a nő holttestét
Egy 57 éves helyi nő holttestét találták meg Döbröközön egy ház udvarán található kútban - tudatta a police.hu.
Hétfőn érkezett bejelentés a Dombóvári Rendőrkapitányságra, hogy már két hete nem látták őt.
A rendőrök a körözés elrendelését követően, az eltűnt lakóhelyére mentek. Az ingatlan átvizsgálása során, az udvaron lévő kútból - a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével - egy holttestet emeltek ki.
A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett, aki azonosította a holttestet.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.
Nyitókép: police.hu
+Ez is érdekelheti
Több hektáron égett a nádas és száraz fű Várpalotánál
Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon
Egész éjjel egy eltévedt túrázót kerestek a Mátrában
Fejbe lőtte magát a lőtéren egy férfi Pécsváradon
Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Összeesett egy 8 éves fiú testnevelés órán Budapesten, az életéért küzdöttek
Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson
Fejbe találta a tűzijáték, azonnal meghalt egy férfi
Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár
Álló autó gázpedáljára lépett egy kisfiú Pécsnél, házba csapódott
Meghalt az ígéretes fiatal tehetség, Márkus Péter