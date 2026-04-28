Emberölés történt Döbröközön, egy kútban találták meg a nő holttestét

Két hete tűnt el.
2026. április 28., kedd 09:50
Egy 57 éves helyi nő holttestét találták meg Döbröközön egy ház udvarán található kútban - tudatta a police.hu.

Hétfőn érkezett bejelentés a Dombóvári Rendőrkapitányságra, hogy már két hete nem látták őt.

A rendőrök a körözés elrendelését követően, az eltűnt lakóhelyére mentek. Az ingatlan átvizsgálása során, az udvaron lévő kútból - a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével - egy holttestet emeltek ki

A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett, aki azonosította a holttestet.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

 

Nyitókép: police.hu

 

