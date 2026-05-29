Látványos együttállás lesz látható június elején
A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után, 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra, balra lefelé lesz látható a Jupiter.
A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen.
Június 9-én a Merkúr is különleges pozícióba kerül: eléri félfázisát, azaz dichotómiáját, amikor a bolygókorong pontosan fele részben lesz megvilágítva.
A Merkúrt 21:30 körül érdemes keresni a nyugati horizont felett, mintegy 8 fokos magasságban. A bolygó szabad szemmel is látható lehet, de megtalálását jelentősen megkönnyíti egy kézi binokulár, a félkorong észleléséhez pedig legalább százszoros nagyítású, állványos távcső szükséges.
A különleges égi esemény alkalmából a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 4. és 12. között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket. A részletes észlelési útmutató és a programok leírása a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogoldalán, valamint a hivatalos honlapján érhető el.
