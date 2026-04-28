Videón a döbröközi holttest kiemelése, élettársa ölte meg
Mint azt korábban megírtuk, egy 57 éves helyi nő holttestét találták meg Döbröközön egy ház udvarán található kútban.
Hétfőn érkezett bejelentés a Dombóvári Rendőrkapitányságra, hogy már két hete nem látták őt.
A rendőrök a körözés elrendelését követően, az eltűnt lakóhelyére mentek. Az ingatlan átvizsgálása során, az udvaron lévő kútból - a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével - egy holttestet emeltek ki.
A helyszínre igazságügyi orvosszakértő is érkezett, aki azonosította a holttestet.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
Információink szerint a bűncselekmény elkövetésével 54 éves élettársát gyanúsítják. A rendőrök elfogták és emberölés miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.
Nyitókép: Tolna vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldala
