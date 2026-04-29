Megérkeztek Kecskemétre a legmodernebb Gripenek
Két újabb modern harci repülőgéppel bővült szerdán a magyar légierő. Már Kecskeméten van az a két új Gripen, amelyről még 2024 februárjában állapodott meg a magyar és a svéd kormány. Ezt követően június végéig újabb két JAS-39C harcászati repülőgép érkezik hazánkba.
2026. április 29., szerda 19:26
Megérkezett a Magyar Légierő két új harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új Gripen JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta 16 vadászgépre nőtt, ám a 2024 februárjában megkötött államközi egyezmény értelmében további két új repülőgépnek meg kell érkeznie a bázisra 2026. június 30-ig. Ez a megállapodás része volt a svéd NATO-csatlakozás ratifikációját megelőző bizalomépítési folyamatnak.

Fotó: Ujvári Sándor/MTI

A Gripen-flotta magyar tulajdonba kerül

Az új gépek beszerzéséről szóló szerződést 2024 februárjában írták alá Budapesten, Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök találkozója alkalmával. Ennek a megállapodásnak a része, hogy a korábban lízingelt 14 darabos Gripen-flotta is magyar tulajdonba kerül 2026-ban. Természetesen az új gépek érkezése mellett a már meglévők korszerűsítése is zajlik: 

  • az állomány megkapja a legújabb MS 20 Block 2 szoftvercsomagot,
  • a modernizált PS-05/Mk4 radart,
  • új fegyverrendszerekkel, például német IRIS-T légiharc-rakétákkal is bővül a repertoár.

A bővítés lehetővé teszi, hogy Magyarország hatékonyabban lássa el nemzetközi kötelezettségeit, például a Balti légtérrendészeti missziót (BAP), amelyben 2025 óta ismét részt vesz a légierő.

Fotó: Ujvári Sándor/MTI

Ezt tudják az új Gripenek

Az újonnan érkező JAS-39C MS20 Block 2 Gripenek nemcsak darabszámban jelentenek előrelépést, hanem technológiai szinten is a jelenlegi magyar flotta legfejlettebb tagjai. A legjelentősebb változás a fegyverzet terén a már fentebb említett IRIS-T közeli légiharc-rakéták integrációja, amelyek a régebbi amerikai Sidewindereket váltják le/egészítik ki. Ez az egyik legmodernebb fegyver, amely

  • infravörös önirányítású, 
  • rendkívül fordulékony rakéta, 
  • a sisakcélzóval együttműködve képes a pilóta látómezején belüli bármilyen célpontot megsemmisíteni.

A gépek fel vannak készítve a nagy hatótávolságú (BVRAAM) Meteor rakéták hordozására is, amelyek a jelenlegi AMRAAM-oknál jóval messzebbről képesek ellenséges gépek leküzdésére, illetve megtalálható a gépen alapfegyverzetként a 27 mm-es Mauser BK-27 automata gépágyú.

Az új gépek – és a modernizáció során a régiek is – megkapják a PS-05/A Mk4 radart, mely megközelítőleg 40-50%-kal nagyobb felderítési távolságot biztosít a kisméretű célpontok ellen.

Főbb műszaki adatok (JAS-39C)

  • Hossz/Fesztáv: 14,1 m/8,4 m
  • Maximális felszállósúly: 14 000 kg
  • Hajtómű: Volvo Aero RM12 (utánégetővel 80 kN tolóerő)
  • Maximális sebesség: kb. 2470 km/h
  • Hatótávolság: 3200 km (póttartályokkal)
  • Szolgálati csúcsmagasság: 15 240 méter
  • Fegyverzet felfüggesztési pontok: 8 darab (plusz a szárnyvégi indítósínek)

Bár külsőre megegyeznek a már Kecskeméten lévő gépekkel, az új példányok már gyárilag a legmagasabb technikai szinten érkeznek, így nincs szükségük utólagos átalakításra a legmodernebb rakéták használatához. Ez növeli a flotta rendelkezésre állását, különösen a balti vagy a szlovén légtérrendészeti missziók során.


 

Nyitókép: SAAB

