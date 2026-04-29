Megérkeztek Kecskemétre a legmodernebb Gripenek

Megérkezett a Magyar Légierő két új harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új Gripen JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta 16 vadászgépre nőtt, ám a 2024 februárjában megkötött államközi egyezmény értelmében további két új repülőgépnek meg kell érkeznie a bázisra 2026. június 30-ig. Ez a megállapodás része volt a svéd NATO-csatlakozás ratifikációját megelőző bizalomépítési folyamatnak.

A Gripen-flotta magyar tulajdonba kerül

Az új gépek beszerzéséről szóló szerződést 2024 februárjában írták alá Budapesten, Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök találkozója alkalmával. Ennek a megállapodásnak a része, hogy a korábban lízingelt 14 darabos Gripen-flotta is magyar tulajdonba kerül 2026-ban. Természetesen az új gépek érkezése mellett a már meglévők korszerűsítése is zajlik: