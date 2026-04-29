Meghalt a Kölcsey iskola nyolcadikos diákja

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk szeretett 8. a osztályos tanulója, Kun Áron, hittel, erővel és türelemmel viselt betegsége után eltávozott közülünk

- áll a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda szerdai Facebook-közleményében.



Az intézmény vezetése azt írta, vannak pillanatok, amikor a szavak ereje kevés, és csak a döbbent csend, a mardosó fájdalom és a lélekig hatoló nyomasztó szomorúság marad. Különösen nehéz elfogadni, hogy egy olyan fiatal élet tört meg, amely most állt volna egy új életszakasz küszöbén.



Tudatták, hogy osztálytársai, tanárai és az iskola egész közössége szeretettel emlékezik rá – szerény mosolyára, szolid, csöndes jelenlétére, mindarra, amit közöttük hagyott. Bár az útja itt megszakadt, emléke ott lesz a ballagó tarisznyákban, a közös történetekben és a szívükben. Hitük szerint ő már egy olyan helyen pihen, ahol nincs több fájdalom - fejezték ki együttérzésüket.



