A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit
Meghalt a Kölcsey iskola nyolcadikos diákja
Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk szeretett 8. a osztályos tanulója, Kun Áron, hittel, erővel és türelemmel viselt betegsége után eltávozott közülünk
- áll a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda szerdai Facebook-közleményében.
Az intézmény vezetése azt írta, vannak pillanatok, amikor a szavak ereje kevés, és csak a döbbent csend, a mardosó fájdalom és a lélekig hatoló nyomasztó szomorúság marad. Különösen nehéz elfogadni, hogy egy olyan fiatal élet tört meg, amely most állt volna egy új életszakasz küszöbén.
Tudatták, hogy osztálytársai, tanárai és az iskola egész közössége szeretettel emlékezik rá – szerény mosolyára, szolid, csöndes jelenlétére, mindarra, amit közöttük hagyott. Bár az útja itt megszakadt, emléke ott lesz a ballagó tarisznyákban, a közös történetekben és a szívükben. Hitük szerint ő már egy olyan helyen pihen, ahol nincs több fájdalom - fejezték ki együttérzésüket.
+Ez is érdekelheti
Egy telefonhívással tűnt el 17 millió egy múcsonyi nő számlájáról
Belőttek egy óvoda ablakán Solymáron
107-el repesztettek Salgótarjánban, 210 ezer lett a vége
Megkéseltek a nyílt utcán egy kiskorút Pécsen
Puskával förmedt kisgyerekekre egy férfi Debrecenben
Holttestet találtak a Dunában
Várni kell a csobbanásra: szokatlan fordulat a hazai fürdők életében
Döbbenet a röszkei határátkelőn, elképesztő, mi lapult a hátizsákok mélyén
Videón a döbröközi holttest kiemelése, élettársa ölte meg
Késsel fenyegetőzött a nyíregyházi vonaton egy férfi
A Wizz Air igyekszik megnyugtatni az utasait, nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell