Döbbenet a röszkei határátkelőn, elképesztő, mi lapult a hátizsákok mélyén

Lőszerek és fegyver lapult annak a török férfinek a hátizsákjaiban, akit a röszkei határátkelőhelyen tartóztattak fel az egyenruhások – derül ki a Nemzet Adó- és Vámhivatal keddi beszámolójából.

A francia rendszámú kocsi sofőrje Magyarországra szeretett volna átjutni a Vajdaság felől, a vámellenőrzés előtt pedig azt mondta, nincs nála semmilyen illegális vagy engedélyköteles dolog. A pénzügyőrök ennek ellenére átvizsgálták az autót, és mint kiderült, jól tették.

Az utastérben lévő hátizsákok mélyén a szokásos holmik mellett 50 darab 9x19 milliméteres Parabellum lőszerre, valamint egy szétszerelt Springfield Armory XD típusú maroklőfegyverre bukkantak.

A NAV munkatársai működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitelének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett a férfi ellen a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségnél.