Döbbenet a röszkei határátkelőn, elképesztő, mi lapult a hátizsákok mélyén
Lőszerek és fegyver lapult annak a török férfinek a hátizsákjaiban, akit a röszkei határátkelőhelyen tartóztattak fel az egyenruhások – derül ki a Nemzet Adó- és Vámhivatal keddi beszámolójából.
A francia rendszámú kocsi sofőrje Magyarországra szeretett volna átjutni a Vajdaság felől, a vámellenőrzés előtt pedig azt mondta, nincs nála semmilyen illegális vagy engedélyköteles dolog. A pénzügyőrök ennek ellenére átvizsgálták az autót, és mint kiderült, jól tették.
Az utastérben lévő hátizsákok mélyén a szokásos holmik mellett 50 darab 9x19 milliméteres Parabellum lőszerre, valamint egy szétszerelt Springfield Armory XD típusú maroklőfegyverre bukkantak.
A NAV munkatársai működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitelének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett a férfi ellen a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségnél.
Késsel fenyegetőzött a nyíregyházi vonaton egy férfi
A Wizz Air igyekszik megnyugtatni az utasait, nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell
Kiesett az út közepére egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán, hajmeresztő videó került elő
Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Több hektáron égett a nádas és száraz fű Várpalotánál
Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon
Egész éjjel egy eltévedt túrázót kerestek a Mátrában
Fejbe lőtte magát a lőtéren egy férfi Pécsváradon
Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Összeesett egy 8 éves fiú testnevelés órán Budapesten, az életéért küzdöttek
Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson