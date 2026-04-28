2026. április 28. kedd, Valéria
Döbbenet a röszkei határátkelőn, elképesztő, mi lapult a hátizsákok mélyén

A NAV-osoknak a rendőrséghez kellett fordulni.
2026. április 28., kedd 19:32
Lőszerek és fegyver lapult annak a török férfinek a hátizsákjaiban, akit a röszkei határátkelőhelyen tartóztattak fel az egyenruhások – derül ki a Nemzet Adó- és Vámhivatal keddi beszámolójából.

A francia rendszámú kocsi sofőrje Magyarországra szeretett volna átjutni a Vajdaság felől, a vámellenőrzés előtt pedig azt mondta, nincs nála semmilyen illegális vagy engedélyköteles dolog. A pénzügyőrök ennek ellenére átvizsgálták az autót, és mint kiderült, jól tették.

Az utastérben lévő hátizsákok mélyén a szokásos holmik mellett 50 darab 9x19 milliméteres Parabellum lőszerre, valamint egy szétszerelt Springfield Armory XD típusú maroklőfegyverre bukkantak. 

A NAV munkatársai működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitelének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett a férfi ellen a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségnél. 

 

