Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon
Felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki 2023-ban több mint ezer, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, pornográf tartalmú fényképet és videót töltött fel egy online fájltároló alkalmazásba - közölte a Miskolci Törvényszék kedden az MTI-vel.
A közleményben azt írták, a felvételek túlnyomó többségén tizenkettedik életévét be nem töltött személyek láthatók, egyes esetekben pedig azok sanyargatást vagy erőszakot is tartalmaztak.
Hozzátették, a férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.
A vádlottat a bíróság tizenkettedik életévét be nem töltött személyek sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó, pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte.
Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.
A bíróság súlyosító körülményként értékelte a felvételek nagy számát, illetve az ilyen és hasonló cselekmények egyre elszaporodó számát.
Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
