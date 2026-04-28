Kisgyerekeket ábrázoló pornográf felvételek ezreit találták egy férfinál Miskolcon

Felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki 2023-ban több mint ezer, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, pornográf tartalmú fényképet és videót töltött fel egy online fájltároló alkalmazásba - közölte a Miskolci Törvényszék kedden az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a felvételek túlnyomó többségén tizenkettedik életévét be nem töltött személyek láthatók, egyes esetekben pedig azok sanyargatást vagy erőszakot is tartalmaztak.

Hozzátették, a férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A vádlottat a bíróság tizenkettedik életévét be nem töltött személyek sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó, pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte.