Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár

Minden évben van egy törvényes mód arra, hogy a vállalkozások tulajdonosai egy másik formában is hozzájuthatnak a pénzükhöz, melyet az adott év nyereségéből vehetnek ki. Az osztalék a cég adózott eredményéből a tulajdonosoknak (részvényeseknek) kifizetett részesedés. A kifizetés folyamatát és az adózást szigorú szabályok határozzák meg. Azok a tulajdonosok vagy részvényesek jogosultak az osztalék felvételére, akik a döntés időpontjában – vagy a társasági szerződésben rögzített fordulónapon – szerepelnek a tagjegyzékben/részvénykönyvben. Kizárólag a tárgyévi adózott eredmény és a szabad eredménytartalék terhére fizethető ki. Ugyanakkor osztalékelőleg év közben is fizethető, de ehhez 6 hónapnál nem régebbi közbenső mérleg szükséges.

Egy cégben az osztalék akkor lesz nagyobb, ha nagyobb a nyereség is

Az osztalék után is adózni kell, amit a cég fizet ki

Az osztalék után magánszemélyként alapvetően kétféle adót kell mindenkinek fizetnie, de a végső összeget befolyásolja a többi jövedelem is. Összesen maximum 28 százalék az osztalék után fizetendő adó.