Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár
Minden évben van egy törvényes mód arra, hogy a vállalkozások tulajdonosai egy másik formában is hozzájuthatnak a pénzükhöz, melyet az adott év nyereségéből vehetnek ki. Az osztalék a cég adózott eredményéből a tulajdonosoknak (részvényeseknek) kifizetett részesedés. A kifizetés folyamatát és az adózást szigorú szabályok határozzák meg. Azok a tulajdonosok vagy részvényesek jogosultak az osztalék felvételére, akik a döntés időpontjában – vagy a társasági szerződésben rögzített fordulónapon – szerepelnek a tagjegyzékben/részvénykönyvben. Kizárólag a tárgyévi adózott eredmény és a szabad eredménytartalék terhére fizethető ki. Ugyanakkor osztalékelőleg év közben is fizethető, de ehhez 6 hónapnál nem régebbi közbenső mérleg szükséges.
Az osztalék után is adózni kell, amit a cég fizet ki
Az osztalék után magánszemélyként alapvetően kétféle adót kell mindenkinek fizetnie, de a végső összeget befolyásolja a többi jövedelem is. Összesen maximum 28 százalék az osztalék után fizetendő adó.
- SZJA (Személyi jövedelemadó): 15%
- SZOCHO (Szociális hozzájárulási adó): 13%
A személyi jövedelemadót minden esetben meg kell fizetni a bruttó osztalék után, és ennek nincs felső korlátja. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adót csak egy bizonyos összeghatárig (adófizetési felső korlát) kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha az év során az osztalékban részesülő magánszemély bruttó jövedelmei
- munkabér,
- egyéb jövedelmek,
- az osztalék együtt
elérik a 7 747 200 Ft-ot, a felette lévő osztalékra már 0% a szocho.
Egy biztos, nem annak a személynek kell utalnia az adókötelezettségek utáni összeget az államnak. A cég (a kifizető) már az adókkal csökkentett nettó összeget utalja el osztalékként a tulajdonosnak. A vállalkozásnak a kifizetést követő hónap 12. napjáig kell bevallania és befizetnie az adót a NAV-nak. Fontos kivétel, ha a Budapesti Értéktőzsdén (vagy bármely EU-s tőzsdén) jegyzett részvénye van valakinek, az abból származó osztalék után egyáltalán nem kell szochót fizetni, csak a 15% SZJA-t.
Nyitókép: Shutterstock
