Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson

Óriási tűz tombolt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson, amikor kiégett egy elektromos bicikli töltés közben – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, a tűz gyorsan átterjedt egy fa filagóriára, valamint a két szomszédos épület tetőszerkezetére.

A szolnoki és a törökszentmiklósi tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre, és bár a filagória megsemmisült, mindkét épület lakható maradt. Szerencsére senki nem sérült meg.



A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni elektromos kerékpár töltésénél: