Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson

Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson
A szomszédos épületekre is átterjedt a tűz.
2026. április 28., kedd 10:39
Óriási tűz tombolt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson, amikor kiégett egy elektromos bicikli töltés közben – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, a tűz gyorsan átterjedt egy fa filagóriára, valamint a két szomszédos épület tetőszerkezetére.

A szolnoki és a törökszentmiklósi tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre, és bár a filagória megsemmisült, mindkét épület lakható maradt. Szerencsére senki nem sérült meg.


A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni elektromos kerékpár töltésénél:

  • Ha töltés közben túlmelegszik a vezeték vagy a kerékpár, azonnal ki kell húzni a csatlakozóból.
  • Ha sérült a vezeték vagy a csatlakozó, nem szabad használni.
  • Fontos, hogy a kerékpár szerelését érdemes szakemberre bízni.
  • Ha víz, ütés vagy sérülés éri az eszközt, olyan szabadon lévő fedett helyre ajánlott vinni, ahol nem tud körülötte semmi meggyulladni.
  • Az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért ilyen esetben azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat.
  • Fontos, hogy csak akkor érdemes eloltani a tüzet, ha ezt anélkül meg lehet tenni, hogy a füstöt belélegeznénk. Ha sikerült eloltani, vízbe – vödör, lavór, kád –, kell tenni az eszközt, hogy ne tudjon visszagyulladni.
  • Mindenképpen értesíteni kell a 112-es segélyhívószámot a történtekről.

 

