Elektromos bicikli okozott óriási háztüzet Törökszentmiklóson
Óriási tűz tombolt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson, amikor kiégett egy elektromos bicikli töltés közben – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, a tűz gyorsan átterjedt egy fa filagóriára, valamint a két szomszédos épület tetőszerkezetére.
A szolnoki és a törökszentmiklósi tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre, és bár a filagória megsemmisült, mindkét épület lakható maradt. Szerencsére senki nem sérült meg.
A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni elektromos kerékpár töltésénél:
- Ha töltés közben túlmelegszik a vezeték vagy a kerékpár, azonnal ki kell húzni a csatlakozóból.
- Ha sérült a vezeték vagy a csatlakozó, nem szabad használni.
- Fontos, hogy a kerékpár szerelését érdemes szakemberre bízni.
- Ha víz, ütés vagy sérülés éri az eszközt, olyan szabadon lévő fedett helyre ajánlott vinni, ahol nem tud körülötte semmi meggyulladni.
- Az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért ilyen esetben azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat.
- Fontos, hogy csak akkor érdemes eloltani a tüzet, ha ezt anélkül meg lehet tenni, hogy a füstöt belélegeznénk. Ha sikerült eloltani, vízbe – vödör, lavór, kád –, kell tenni az eszközt, hogy ne tudjon visszagyulladni.
- Mindenképpen értesíteni kell a 112-es segélyhívószámot a történtekről.
Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár
