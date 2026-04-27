Kijöttek a hivatalos becslések: Ez vár sok magyarra a következő hónapokban

Aki a Balaton közelében él, már kíváncsian várhatta a fejleményeket.
2026. április 27., hétfő 13:25
A tavalyinál jóval enyhébb árvaszúnyog rajzásra van kilátás idén nyáron – tájékoztatott a közösségi médiában hétfőn a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A teljes tavat illetően a fejlődő, rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege az üledékben jelentősen kisebb, mint 2025-ben volt, mintegy 40 százaléka csak.

Eltérés még az előző évhez képest, hogy a lárvák térbeli eloszlása szokatlanul egyenletes

 – tették hozzá közleményükben a kutatók.

 

Májusban és júniusban a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencékben az évtizedes átlagok közelében várható a rajzás intenzitása, a magyar tenger középső és keleti részein pedig ugyan az átlagosnál nagyobb invázióra van kilátás, de a 2025-ös rovarmennyiségnek körülbelül az egyharmadát prognosztizálják idénre.

Úgy fogalmaztak, az árvaszúnyograjzás dinamikája a májusi, júniusi időjáráson múlik, ugyanis ha ez idő alatt folyamatosan melegszik a víz és a levegő, akkor akár a nyári szezon elejére le is csenghet az invázió.

A nyitókép illusztráció: MTI/Vasvári Tamás

 

