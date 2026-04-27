Kijöttek a hivatalos becslések: Ez vár sok magyarra a következő hónapokban

A tavalyinál jóval enyhébb árvaszúnyog rajzásra van kilátás idén nyáron – tájékoztatott a közösségi médiában hétfőn a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.
A teljes tavat illetően a fejlődő, rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege az üledékben jelentősen kisebb, mint 2025-ben volt, mintegy 40 százaléka csak.
Eltérés még az előző évhez képest, hogy a lárvák térbeli eloszlása szokatlanul egyenletes
– tették hozzá közleményükben a kutatók.
Májusban és júniusban a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencékben az évtizedes átlagok közelében várható a rajzás intenzitása, a magyar tenger középső és keleti részein pedig ugyan az átlagosnál nagyobb invázióra van kilátás, de a 2025-ös rovarmennyiségnek körülbelül az egyharmadát prognosztizálják idénre.
Úgy fogalmaztak, az árvaszúnyograjzás dinamikája a májusi, júniusi időjáráson múlik, ugyanis ha ez idő alatt folyamatosan melegszik a víz és a levegő, akkor akár a nyári szezon elejére le is csenghet az invázió.
A nyitókép illusztráció: MTI/Vasvári Tamás
