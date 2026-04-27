Összehangolt akció: Drámai mentés zajlott a Pilisben

Riasztás érkezett egy nehezen megközelíthető erdős területről, ahol egy ember rosszul lett, és sürgős segítségre szorult. Az eset gyors és összehangolt beavatkozást igényelt, amelyben több egység is részt vett.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Országos Mentőszolgálat kérte a segítségüket az esethez.

A gyors reagálás érdekében két egységet indítottak el különböző irányokból: Az egyik csapat Pilisszentkereszt felől közelítette meg a helyszínt, míg a másik egység a mentőkkel együtt Pilismarót irányából indult el.



A kettős megközelítés célja az volt, hogy minimalizálják az időveszteséget, és minél gyorsabban elérjék a bajba jutott személyt az erdőben megadott koordináták alapján.