Közleményt adott ki a NAV, ez most rengeteg embert érint

Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat: ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásba.

Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó szja-tervezetében feltünteti az online számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat - ismertette a közlemény.

A fejlesztés jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyre több, már rendelkezésére álló, adatot mutat vissza és épít be a tervezetekbe, így azok egyre teljesebbé és megbízhatóbbá válnak, miközben az adózók terhei érezhetően csökkennek. Az adatok kiajánlása révén az átalányadózó egyéni vállalkozók szja-bevallása gyakorlatilag néhány kattintással ellenőrizhető és benyújtható - emelte ki a hivatal.

A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók, valamint azok az átalányadózók, akik nem adtak be a tavalyi év minden negyedévében egyszerűsített járulékbevallást, az eSZJA portálon megjelenített, az online számla és az online pénztárgép rendszerbe beérkezett bevételi adatok felhasználásával készíthetik el a bevallásukat, a költségadatok és az igénybe vett kedvezmények (például kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék) adatainak beírása után - ismertette a NAV.