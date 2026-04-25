Mentőhelikoptert riasztottak egy fuldokló újszülötthöz

Egy csupán kéthetes kisbabához értesítették a mentőket, aki a szoptatás után elkezdett köhögni, teste megfeszült és kékülésnek indult – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A rémült szülők azonnal értesítették a mentőket, akik folyamatosan segítették a családot, míg megérkeztek az életmentők.



A szakemberek szabaddá tették a baba légutait, eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak.

A gyors segítségnek hála a köhögés megszűnt, a kicsi sírni kezdett, bőrszíne normalizálódott, így végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.