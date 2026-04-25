Világszintű hőség jöhet: már nyáron berobbanhat az El Niño

A szervezet közölte: a Csendes-óceán egyenlítői térségében gyorsan emelkedik a tengerfelszín hőmérséklete, ami arra utal, hogy az El Nino jelenség már a nyár elején kialakulhat. A prognózis szerint a következő három hónapban a szokásosnál magasabb hőmérséklet várható világszerte, a csapadék mennyisége pedig térségenként eltérően alakulhat.

Az év eleji semleges időszak után az előrejelzési modellek most már egybehangzóan az El Nino kialakulását valószínűsítik, amely a következő hónapokban tovább erősödhet

- közölte Wilfran Moufouma-Okia, a WMO éghajlat-előrejelzésért felelős vezetője.

A szervezet közleményében kiemelte: bár a jelenség hatásai Európában csak közvetetten mutatkoznak meg, a következő hónapokban átlag feletti szárazföldi hőmérséklet várható a kontinens nagy részén. Mit írták, az északi féltekén a nyári időszakban az El Nino miatt felmelegedő tengervíz erősítheti a hurrikánok képződését a Csendes-óceán középső és keleti részén, ugyanakkor az Atlanti-óceán térségében gátolja azok kialakulását.