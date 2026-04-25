Drágább lesz nyáron a repülőjegy, ha egyáltalán felszáll a gép

Mindenki nyomon követi a közel-keleti fejleményeket, de a turizmussal foglalkozó vállalkozások, az utazni vágyók − hiszen alig több mint egy hónap múlva itt a nyár, útra kel boldog-boldogtalan − még nagyobb aggodalommal figyelik az iráni fejleményeket. Az hagyján, hogy már most jóval drágább a benzin és a dízel − és ez a tendencia várhatóan erősödni fog, ha rövid időn belül nem rendeződik a Hormuzi-szoros ügye −, így

az autósok egyes országokban kénytelenek lesznek sokkal mélyebbre nyúlni a pénztárcájukban.

De az olajválság a kerozin beszerzésére is komoly negatív hatással van, ez pedig azzal jár, hogy a légitársaságok a mostaninál is több járatot lesznek kénytelenek törölni, holott épp a nyár a repülős utak főszezonja, vagy árat emelnek, ami szintén kellemetlen hír.

Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője a turizmus.com-nak azt nyilatkozta, a légitársaságok már most reagálnak a bizonytalan környezetre, elsősorban azonban nem törlések, hanem járatösszevonások és -ritkítások figyelhetők meg.