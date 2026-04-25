Drágább lesz nyáron a repülőjegy, ha egyáltalán felszáll a gép

Drágább lesz nyáron a repülőjegy, ha egyáltalán felszáll a gép
A Liszt Ferenc repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlés sem tapasztalható, de a legjobb, ha az utasok folyamatosan tájékozódnak az aktuális helyzetről.
2026. április 25., szombat 13:28
Mindenki nyomon követi a közel-keleti fejleményeket, de a turizmussal foglalkozó vállalkozások, az utazni vágyók − hiszen alig több mint egy hónap múlva itt a nyár, útra kel boldog-boldogtalan − még nagyobb aggodalommal figyelik az iráni fejleményeket. Az hagyján, hogy már most jóval drágább a benzin és a dízel − és ez a tendencia várhatóan erősödni fog, ha rövid időn belül nem rendeződik a Hormuzi-szoros ügye −, így

 az autósok egyes országokban kénytelenek lesznek sokkal mélyebbre nyúlni a pénztárcájukban.

De az olajválság a kerozin beszerzésére is komoly negatív hatással van, ez pedig azzal jár, hogy a légitársaságok a mostaninál is több járatot lesznek kénytelenek törölni, holott épp a nyár a repülős utak főszezonja, vagy árat emelnek, ami szintén kellemetlen hír.

Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője a turizmus.com-nak azt nyilatkozta, a légitársaságok már most reagálnak a bizonytalan környezetre, elsősorban azonban nem törlések, hanem járatösszevonások és -ritkítások figyelhetők meg. 

Ahol kevés utas van egy adott járaton, azokat összevonják, de a légitársaságok kötelesek alternatívát felajánlani, annak el nem fogadása esetén a teljes ár visszajár

− fogalmazott. Egyébként uniós rendelet szabályozza a törölt járatokra vonatkozó szabályokat, ami alapján 14 napon túli járattörlés esetén a légitársaság köteles átfoglalást (azonos feltételekkel) vagy visszatérítést ajánlani.

A szakember szerint mivel 14 napon belül a légitársaságok már kártérítésre kötelezhetőek, számukra is kulcsfontosságú a stabil működés, ezért a menetrend-optimalizálás várhatóan időben megtörténik. A drágább kerozin árát a már megvásárolt jegyek esetében utólag nem lehet érvényesíteni, ezért a légitársaságok kénytelenek árat emelni. 

A hazai piacon is érezhető már ez, a magyar utazóknak most az a nagy szerencséjük, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megerősödött a forint az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva.

Ennek ellenére is jegyáremelés várható a következő időszakban, a szakemberek 10-15 százalékos drágulásra számítanak.

Ugyanakkor egyes vélemények szerint a magyar fizetőeszköz túlértékelt, a 365 forint körüli euróárat nem támasztja alá az ország gazdasági helyzete, a 390 körüli árfolyam reálisabb lenne, így sokan a forint gyengülésére számítanak a nyári időszakban. Ez pedig a vártnál nagyobb áremelkedéssel járhat.

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége igyekszik tájékoztatni az utazni vágyókat a legfrissebb fejleményekről. A Facebook-oldalukon pénteken este azt írták, hogy a Budapest Airport Zrt. tájékoztatása szerint 

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak. 

Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások idején már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel. 

A Budapest Airport − amely több forrásból szerzi be az üzemanyagot, ami növeli az ellátás biztonságát − szoros kapcsolatot tart a légitársaságokkal és az üzemanyag-ellátási láncban részt vevő partnereivel, és mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. Egyébként pedig azt javasolják az utasoknak, hogy folyamatosan tájékozódjanak utazásaikról a légitársaságok felületein.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba

 

 

