2026. április 25. szombat, Márk
19°C Budapest
eger
nyilatkozat
gyilkosság

Nyilatkozott az egri gyilkos lánya, borzasztó részletek derültek ki

Sírva nyilatkozott a Tényeknek az a lány, akinek apja brutális kegyetlenséggel ölte meg édesanyját Egerben. A férfi féltékenységből támadt rá a nőre, aki a család szerint már az első ütésbe belehalt, az ámokfutás azonban ezután sem állt meg, a férfi addig ütötte neje fejét, amíg felismerhetetlen lett. A lány szerint ráadásul az apa korábban is bántalmazta őket. A gyilkost letartóztatták, évekre rács mögé kerülhet.
2026. április 25., szombat 09:14
Vágólapra másolva!

Amíg én nem látom a holttestet, én nem, nem, nem tudom egyszerűen felfogni, hogy ez tényleg megtörtént

 – mondta a Tényeknek Barta-Kobolák Dóra.

Apja hidegvérrel végezte ki édesanyját hétfőn. Ignác először egy téglával támadt rá a feleségére egri lakásukban, a nő szerint az apja féltékenységből ölhetett, de azt mondta, nárcisztikus személyiségzavara is van amire gyógyszert is szedett. Dóra szerint ilyenkor pillanatok alatt történik meg a baj. Így lehetett ez hétfő éjszaka is. 

Amit én már sokszor láttam, amikor üres, üveges a tekintete, amikor látszik, hogy egyetlen egy dolog van a fejében. Az pedig az, hogy a másikat megsemmisítse

 – mesélte a fiatal nő, aki szerint az édesanyja már az első ütésbe belehalt. Az apja azonban nem hagyta abba az ámokfutást, addig ütötte a nőt amíg csak tudta.

 

Azt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért kellett visszamenni percekkel később, és addig ütni a fejét amíg felismerhetetlenné vált. És, hogy miért kellett meggyalázni a testét annak, aki 2 gyereket adott neki 

– tette hozzá a Dóra.

Arról is beszélt, hogy az apja őt, a testvérét és édesanyját is többször megverte korábban. A férfi korábban ököllel, majd egy konyhakéssel esett neki a nejének, az asszony viszont akkor még időben el tudott menekülni. 

Ököllel többször megütötte az arcát, én láttam a fojtogatás nyomát, és anya nekem azt mondta, hogy apa azt mondta neki, hogy most meg foglak ölni 

– idézte fel a szörnyűségeket Dóra.

A feleséggyilkost csütörtökön letartóztatták, évekre is rács mögé kerülhet.

Tovább a címoldalra