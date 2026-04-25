Nyilatkozott az egri gyilkos lánya, borzasztó részletek derültek ki
Amíg én nem látom a holttestet, én nem, nem, nem tudom egyszerűen felfogni, hogy ez tényleg megtörtént
– mondta a Tényeknek Barta-Kobolák Dóra.
Apja hidegvérrel végezte ki édesanyját hétfőn. Ignác először egy téglával támadt rá a feleségére egri lakásukban, a nő szerint az apja féltékenységből ölhetett, de azt mondta, nárcisztikus személyiségzavara is van amire gyógyszert is szedett. Dóra szerint ilyenkor pillanatok alatt történik meg a baj. Így lehetett ez hétfő éjszaka is.
Amit én már sokszor láttam, amikor üres, üveges a tekintete, amikor látszik, hogy egyetlen egy dolog van a fejében. Az pedig az, hogy a másikat megsemmisítse
– mesélte a fiatal nő, aki szerint az édesanyja már az első ütésbe belehalt. Az apja azonban nem hagyta abba az ámokfutást, addig ütötte a nőt amíg csak tudta.
Azt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért kellett visszamenni percekkel később, és addig ütni a fejét amíg felismerhetetlenné vált. És, hogy miért kellett meggyalázni a testét annak, aki 2 gyereket adott neki
– tette hozzá a Dóra.
Arról is beszélt, hogy az apja őt, a testvérét és édesanyját is többször megverte korábban. A férfi korábban ököllel, majd egy konyhakéssel esett neki a nejének, az asszony viszont akkor még időben el tudott menekülni.
Ököllel többször megütötte az arcát, én láttam a fojtogatás nyomát, és anya nekem azt mondta, hogy apa azt mondta neki, hogy most meg foglak ölni
– idézte fel a szörnyűségeket Dóra.
A feleséggyilkost csütörtökön letartóztatták, évekre is rács mögé kerülhet.
+Ez is érdekelheti
Csapdába csalták a kamurendőröket Kalocsán - videóval
A hátrányai, kockázatai ellenére is megéri az eurót bevezetni?
Vizsgálják a hihetetlen lottónyereményeket
Droggal fizetett a szexért kislányoknak egy nyíregyházi, ismert vállalkozó
Perceken múlt az élete - megmentette szerelmét Budapesten
Még egy város, ahol rákkeltő anyag került az utakra – korlátozták a forgalmat
Itt a nagy bejelentés, leáll a nemzetközi reptér Debrecenben
Rémülten figyeltek az emberek Salgótarjánban, haragjában pusztítani kezdett a helyi tűzvarázsló
Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié
Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon