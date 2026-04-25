Nyilatkozott az egri gyilkos lánya, borzasztó részletek derültek ki

Amíg én nem látom a holttestet, én nem, nem, nem tudom egyszerűen felfogni, hogy ez tényleg megtörtént

– mondta a Tényeknek Barta-Kobolák Dóra.



Apja hidegvérrel végezte ki édesanyját hétfőn. Ignác először egy téglával támadt rá a feleségére egri lakásukban, a nő szerint az apja féltékenységből ölhetett, de azt mondta, nárcisztikus személyiségzavara is van amire gyógyszert is szedett. Dóra szerint ilyenkor pillanatok alatt történik meg a baj. Így lehetett ez hétfő éjszaka is.

Amit én már sokszor láttam, amikor üres, üveges a tekintete, amikor látszik, hogy egyetlen egy dolog van a fejében. Az pedig az, hogy a másikat megsemmisítse

– mesélte a fiatal nő, aki szerint az édesanyja már az első ütésbe belehalt. Az apja azonban nem hagyta abba az ámokfutást, addig ütötte a nőt amíg csak tudta.