A hátrányai, kockázatai ellenére is megéri az eurót bevezetni?

A nemsokára hivatalba lépő Tisza-kormány egyik legfontosabb célkitűzése az euró bevezetése, a leendő pénzügyminiszter, Kármán András azt közölte, ehhez 2030-ra teljesíteni kell a maastrichti kritériumokat. Arról itt írtunk, hogy milyen feltételeket kell egy országnak, így hazánknak is teljesítenie, hogy leválthassa a saját fizetőeszközét, ám legalább ilyen fontos kérdés az is, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak ennek a lépésnek.

Ha mérlegre tesszük a pozitívumokat és a negatívumokat, egyértelműen az előnyök a jelentősebbek,

nem véletlen, hogy az Európai Unió 27 tagállama közül 21-ben fizetnek az egységes európai fizetőeszközzel. Öt ország − hazánk mellett a később csatlakozó volt szocialista Cseh- és Lengyelország, valamint Románia, illetve a gazdaságilag rendkívül fejlett Svédország − látja a kockázatokat, így egyelőre kimaradt a klubból, de tervezi a belépést az övezetbe.

A szintén nagy gazdasági potenciállal rendelkező Dánia azonban az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor e jogával élve döntött úgy, hogy nem vezeti be, megtartja saját nemzeti pénznemét.

Az euróbevezetés hosszú távú előnyének számít, hogy