2030-ra lehet eurónk? Mutatjuk az ehhez kellő feltételeket
Újraindult a találgatás, hogy Magyarországon még meddig fogunk forinttal fizetni. A Mokka csütörtök reggeli vendége, Regős Gábor kijelentette, az euró 2030-as magyarországi bevezetése elméletileg teljesíthető, de rendkívül ambiciózus cél, amelyhez fegyelmezett gazdaságpolitikára van szükség. Bár a jelenlegi politikai közbeszédben megjelent ez a céldátum, Magyarország jelenleg az öt maastrichti konvergenciakritérium egyikét sem teljesíti maradéktalanul.
Az euró magyarországi bevezetésének feltételei
A csatlakozáshoz az országnak négy gazdasági és egy árfolyam-stabilitási feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy bevezethessük az eurót:
- árstabilitás: az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékpontnál többel a három legjobb árstabilitású uniós tagállam átlagát,
- az éves költségvetési hiány nem lépheti túl a GDP 3 százalékát,
- a bruttó államadósság nem haladhatja meg a GDP 60 százalékát, vagy kielégítő ütemben kell csökkennie efelé,
- kamatstabilitás: a hosszú távú állampapírhozamok legfeljebb 2 százalékponttal lehetnek magasabbak a három legjobb árstabilitású tagállam mutatójánál,
- árfolyam-stabilitás (ERM II): az országnak legalább két éven keresztül részt kell vennie az európai árfolyam-mechanizmusban (ERM II) jelentős leértékelődés nélkül.
A politikai akarat és a lakossági támogatás – ez körülbelül 75 százalék – adott a cél eléréséhez, és megfelelő gazdaságpolitikával az inflációs és kamatkritériumok középtávon teljesíthetőek.
Regős Gábor szerint, ha a kormány meg akarja ezt csinálni, akkor képes rá. Kijelentette, nem szükségszerű a nagy drágulás az euró bevezetése alkalmából, de mindenesetre nagyon figyelni kell a megfelelő fiskális politikára.
Más elemzők elemzők szerint a hiány és az adósság csökkentése jelentős, akár több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazítást ("megszorítást") tehet szükségessé, és többen azon a véleményen vannak, miszerint 2026 áprilisában Magyarország még messze áll a kritériumoktól, ráadásul a fentebb említett kétéves kötelező ERM II tagság miatt a bevezetési folyamatot legkésőbb 2027-2028-ban el kellene indítani.
