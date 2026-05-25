Balog Zoltán: nem volt kormányzati kérés a kegyelmi ügyben
Lemond Lázár János a teniszszövetségi elnöki posztjáról
Amint az MTSZ az MTI-nek megerősítette, a fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint
május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből.
A volt közlekedési miniszter kifejtette, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak.
Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.
Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor.
Nyitókép: MTI
