Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint minisztert

Közösségi oldalán tette közzé döntését.
2026. május 19., kedd 15:08
Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruff Bálint kinevezéséről.

Azt írta, kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással utazik delegációjával Krakkóba, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba.


A delegáció tagja Orbán Anitán kívül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozik Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szejmnek és a Szenátusnak az elnökével.

Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezem, és az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos tárgyalást folytatok. Csütörtök este vonattal érkezem vissza Budapestre

- tette hozzá Magyar Péter.

Bejegyzését a két nép barátságáról szóló ismert közmondással zárta lengyel és magyar nyelven.

Forrás: MTI / Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

