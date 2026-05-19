Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint minisztert

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruff Bálint kinevezéséről.

Azt írta, kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással utazik delegációjával Krakkóba, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba.



A delegáció tagja Orbán Anitán kívül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.