Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában
Kegyetlen módon bánt áldozatával egy férfi Baranyában
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa alapján a Pécsi Ítélőtábla jogerős határozatában vagyonelkobzást rendelt el egy emberkereskedelem és kényszermunka miatt elítélt vádlottal szemben - számolt be az ugyeszseg.hu.
Az ügy különösen megrázó részleteket tárt fel egy kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalan férfi kizsákmányolásáról. A bírósági ítélet szerint a vádlott 2023 novemberében ismerkedett meg a sértettel, akinek lakhatást és étkezést ígért ház körüli munkákért cserébe.
A férfi a vádlott házába költözött, ahol kezdetben még biztosítottak számára étkezést és alapvető ellátást. Később azonban a körülmények drasztikusan megváltoztak: a sértett fűtetlen szobában lakott, naponta csak egyszer jutott ételhez, és folyamatos munkavégzésre kényszerült.
A sértett nemcsak a vádlott ingatlanán dolgozott, hanem másoknál is fizikai munkát végzett, a munkájáért járó pénzt azonban a vádlott elvette tőle. Emellett két havi szociális ellátását is eltulajdonította.
A férfi rendszeres bántalmazásnak volt kitéve, amelynek következtében töréses sérülést is szenvedett.
A Szekszárdi Törvényszék korábban a vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyészség vagyonelkobzás érdekében fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség indítványa arra a vagyonra irányult, amelyet a vádlott a sértett munkájából és elvett juttatásaiból szerzett.
A bíróság végül több mint 800.000 forint vagyonelkobzást rendelt el, és a büntetést minden egyéb részében helybenhagyta.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
