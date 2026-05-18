Percek alatt pokollá válhat a főzés: figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Komoly figyelmeztetést tett közzé hétfőn a Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, miután az elmúlt napokban ismét több lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a főzés közben felcsapó lángok miatt.
A napokban Nagykanizsán és Abdán is veszélyes eset történt. Az egyik helyszínen a lakás tulajdonosa elaludt, miközben a sütőben hagyott étel kigyulladt, a másik esetnél pedig a tűzhelyen felejtett olaj okozott bajt. Mindkét embert kórházba kellett szállítani, noha a tűzoltók gyorsan beavatkoztak.
A tűzhelyen, sütőben vagy bármilyen melegítőeszközön magára hagyott étel néhány pillanat alatt lángra kaphat
- hangsúlyozta a katasztrófavédelem. A szakemberek több fontos tanácsot is megosztottak.
Azt javasolják, hogy főzés közben senki ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet, használjanak időzítőt, és tartsák távol a gyúlékony tárgyakat a hőforrásoktól. Emellett a tűzhely és a páraelszívó rendszeres tisztítását is kiemelték, mert a zsíros lerakódások könnyen meggyulladhatnak.
Arra is külön figyelmeztettek, hogy égő olajra tilos vizet önteni.
A víz robbanásszerűen felforr, és szétfröcsköli az égő olajat
– írták.
A hatóság szerint az egyik legfontosabb védelmi eszköz a füstérzékelő, amely már a tűz kezdeti szakaszában jelezhet, amikor még van esély a lángok megfékezésére vagy a biztonságos menekülésre.
A nyitókép illusztráció: Katasztrófavédelem
