Percek alatt pokollá válhat a főzés: figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Komoly figyelmeztetést tett közzé hétfőn a Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, miután az elmúlt napokban ismét több lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a főzés közben felcsapó lángok miatt.

A napokban Nagykanizsán és Abdán is veszélyes eset történt. Az egyik helyszínen a lakás tulajdonosa elaludt, miközben a sütőben hagyott étel kigyulladt, a másik esetnél pedig a tűzhelyen felejtett olaj okozott bajt. Mindkét embert kórházba kellett szállítani, noha a tűzoltók gyorsan beavatkoztak.

A tűzhelyen, sütőben vagy bármilyen melegítőeszközön magára hagyott étel néhány pillanat alatt lángra kaphat

- hangsúlyozta a katasztrófavédelem. A szakemberek több fontos tanácsot is megosztottak.