„Úgy bántak velem, mint egy bűnössel” – Milliókat kap vissza Shakira
Drámai fordulatot vett Shakira évek óta húzódó adóügye: a spanyol nemzeti bíróság véglegesen az énekesnő javára döntött, így a hatóságoknak több mint 60 millió eurót kell visszafizetniük számára kamatokkal együtt – számolt be hétfőn a BILD.
A bíróság megállapította, hogy Shakira 2011-ben nem számított spanyol adóilletőségűnek, mivel az év nagy részét külföldön töltötte világkörüli turnéján. A bírák szerint a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy az énekesnő legalább 183 napot Spanyolországban tartózkodott volna, ami az adókötelezettség egyik alapfeltétele.
Az ügy különösen kellemetlen a spanyol adóhatóság számára, hiszen egy korábbi, 2021-es ítélet még bűnösnek találta az énekesnőt állítólagos adócsalás miatt. A mostani döntés azonban teljesen felülírta ezt.
Soha nem történt csalás. Több mint nyolc évnyi brutális nyilvános kritika, a hírnevem rombolására irányuló megszervezett kampányok és számtalan álmatlan éjszaka után a Nemzeti Bíróság végre igazságot szolgáltatott
– reagált az ítéletre Shakira. A világsztár azt is kijelentette:
Úgy bántak velem, mint egy bűnössel.
Szerinte a hatóságok példát akartak statuálni az ügyével. Úgy érzi, az ítélet nemcsak róla szól, hanem azoknak a több ezer állampolgárnak is igazságot jelenthet, akik hasonló helyzetbe kerültek.
Nyitókép: Shakira Facebook-oldala
