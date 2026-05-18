„Úgy bántak velem, mint egy bűnössel” – Milliókat kap vissza Shakira

Drámai fordulatot vett Shakira évek óta húzódó adóügye: a spanyol nemzeti bíróság véglegesen az énekesnő javára döntött, így a hatóságoknak több mint 60 millió eurót kell visszafizetniük számára kamatokkal együtt – számolt be hétfőn a BILD.

A bíróság megállapította, hogy Shakira 2011-ben nem számított spanyol adóilletőségűnek, mivel az év nagy részét külföldön töltötte világkörüli turnéján. A bírák szerint a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy az énekesnő legalább 183 napot Spanyolországban tartózkodott volna, ami az adókötelezettség egyik alapfeltétele.



Az ügy különösen kellemetlen a spanyol adóhatóság számára, hiszen egy korábbi, 2021-es ítélet még bűnösnek találta az énekesnőt állítólagos adócsalás miatt. A mostani döntés azonban teljesen felülírta ezt.