Legyőzte a világ tetejét: Új rekord született a Mount Everesten

Harminckettedik alkalommal jutott fel vasárnap a Mount Everest csúcsára Kami Rita Sherpa nepáli magashegyi vezető, tovább javítva saját világrekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában.

A nepáli turisztikai minisztérium tájékoztatása szerint az 56 éves hegyivezető serpa helyi idő szerint 10 óra 12 perckor érte el a 8848,86 méter magas csúcsot egy nemzetközi expedíció vezetőjeként. Kami Rita először 1994-ben mászta meg a Mount Everestet, és azóta szinte minden évben eljutott a csúcsra, egyes években két alkalommal is.

A hegymászó a Himalája térségében fekvő Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj is származott. Norgaj az új-zélandi Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként jutott fel a Mount Everestre.

Nepal's mountaineer Kami Rita Sherpa climbs Mt. Everest for 32nd time, beats own recordhttps://t.co/vx6Kp8mrrM — Economic Times (@EconomicTimes) May 17, 2026



A női rekordot ugyancsak tovább javította Lhakpa Sherpa, aki vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot. Az 52 éves hegymászónő - akit gyakran a "hegyek királynőjeként" emlegetnek - először 2000-ben jutott fel a Mount Everestre.