2026. május 17. vasárnap, Paszkál
10°C Budapest
mount everest
hegymászó
rekord
Himalája

Legyőzte a világ tetejét: Új rekord született a Mount Everesten

Legyőzte a világ tetejét: Új rekord született a Mount Everesten
Történelmet írt a nepáli hegymászó.
2026. május 17., vasárnap 20:43
Vágólapra másolva!

Harminckettedik alkalommal jutott fel vasárnap a Mount Everest csúcsára Kami Rita Sherpa nepáli magashegyi vezető, tovább javítva saját világrekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában.

A nepáli turisztikai minisztérium tájékoztatása szerint az 56 éves hegyivezető serpa helyi idő szerint 10 óra 12 perckor érte el a 8848,86 méter magas csúcsot egy nemzetközi expedíció vezetőjeként. Kami Rita először 1994-ben mászta meg a Mount Everestet, és azóta szinte minden évben eljutott a csúcsra, egyes években két alkalommal is.

A hegymászó a Himalája térségében fekvő Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj is származott. Norgaj az új-zélandi Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként jutott fel a Mount Everestre.


A női rekordot ugyancsak tovább javította Lhakpa Sherpa, aki vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot. Az 52 éves hegymászónő - akit gyakran a "hegyek királynőjeként" emlegetnek - először 2000-ben jutott fel a Mount Everestre.

A nepáli hatóságok közlése szerint az idei tavaszi mászószezonra rekordszámú, 492 mászóengedélyt adtak ki külföldi hegymászóknak. A szezonban eddig már több mint száz sikeres csúcstámadást regisztráltak, egyedül vasárnap mintegy hetvenen hódították meg a csúcsot.

Az expedíciós társaságok szerint a forgalom növekedéséhez hozzájárult, hogy a kínai hatóságok korlátozásokat vezettek be a tibeti oldalon, miközben a kedvezőtlen időjárási és jégviszonyok leszűkítették a biztonságos mászóidőszakot.

A serpák - a Nepál himalájai régiójában élő népcsoport tagjai - kulcsszerepet töltenek be a kereskedelmi hegymászó expedíciókban magashegyi vezetőként és teherhordóként. A hegymászó-turizmus továbbra is jelentős bevételi forrást jelent Nepál számára. Az ország nemrég 11 ezerről 15 ezer dollárra emelte a Mount Everest megmászásához szükséges engedély díját a külföldi mászók számára.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra