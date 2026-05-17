2026. május 17. vasárnap, Paszkál
10°C Budapest
svábhegyi csillagvizsgáló
égi
jelenség

Kozmikus különlegesség bukkanhat fel az alkonyi égbolton

Kozmikus különlegesség bukkanhat fel az alkonyi égbolton
Csak percekig látható az ég egyik legsejtelmesebb látványa.
2026. május 17., vasárnap 17:00
Vágólapra másolva!

Kivételes égi jelenségre hívta fel a figyelmet vasárnapi Facebook-posztjában a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Az esti órákban egy rendkívül vékony, alig látható holdsarló bukkanhat fel a nyugati ég alján, amely még a tapasztalt amatőrcsillagászok számára is ritka élményt jelenthet.

A csillagvizsgáló szerint a jelenség május 17-én, vasárnap 20:53 körül lesz megfigyelhető nyugat–északnyugati irányban, mindössze hét fokkal a horizont fölött.

Az este egyik legfinomabb, legnehezebben megpillantható látványában lehet részünk

– írták a bejegyzésben.


A szakemberek szerint a jelenség megfigyelése komoly kihívás lehet, mivel a még világos égbolt és az alacsony horizont közeli helyzet megnehezíti az észlelését.

Aki megtalálja, szinte egy „kozmikus mosolyt” lát

– fogalmazott a Svábhegyi Csillagvizsgáló a honlapján.

A megfigyeléshez a csillagászok teljesen tiszta, páramentes horizontot és pontos időzítést javasolnak. Bár szabad szemmel is látható lehet a holdsarló, egy binokulár vagy kisebb távcső jelentősen megkönnyítheti a felfedezését.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra