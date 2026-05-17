Kozmikus különlegesség bukkanhat fel az alkonyi égbolton
Kivételes égi jelenségre hívta fel a figyelmet vasárnapi Facebook-posztjában a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Az esti órákban egy rendkívül vékony, alig látható holdsarló bukkanhat fel a nyugati ég alján, amely még a tapasztalt amatőrcsillagászok számára is ritka élményt jelenthet.
A csillagvizsgáló szerint a jelenség május 17-én, vasárnap 20:53 körül lesz megfigyelhető nyugat–északnyugati irányban, mindössze hét fokkal a horizont fölött.
Az este egyik legfinomabb, legnehezebben megpillantható látványában lehet részünk
– írták a bejegyzésben.
A szakemberek szerint a jelenség megfigyelése komoly kihívás lehet, mivel a még világos égbolt és az alacsony horizont közeli helyzet megnehezíti az észlelését.
Aki megtalálja, szinte egy „kozmikus mosolyt” lát
– fogalmazott a Svábhegyi Csillagvizsgáló a honlapján.
A megfigyeléshez a csillagászok teljesen tiszta, páramentes horizontot és pontos időzítést javasolnak. Bár szabad szemmel is látható lehet a holdsarló, egy binokulár vagy kisebb távcső jelentősen megkönnyítheti a felfedezését.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
