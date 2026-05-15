Már nem titok: Első gyermekét várja Palvin Barbara - videóval

Hivatalosan is megerősítették a hetek óta keringő pletykákat: Palvin Barbara első gyermekét várja férjével, Dylan Sprouse amerikai színésszel.

A világhírű magyar modell a 79. Cannes Film Fesztivál vörös szőnyegén jelent meg először úgy, hogy várandóssága már egyértelműen látható volt.



A cannes-i szereplés után a házaspár az Instagramon is megosztotta az örömhírt: közös fotók mellett ultrahangképet is mutattak követőiknek.