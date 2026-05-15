Már nem titok: Első gyermekét várja Palvin Barbara - videóval

A cannes-i filmfesztiválon robbant a hír.
2026. május 15., péntek 08:48
Hivatalosan is megerősítették a hetek óta keringő pletykákat: Palvin Barbara első gyermekét várja férjével, Dylan Sprouse amerikai színésszel.

A világhírű magyar modell a 79. Cannes Film Fesztivál vörös szőnyegén jelent meg először úgy, hogy várandóssága már egyértelműen látható volt.


A cannes-i szereplés után a házaspár az Instagramon is megosztotta az örömhírt: közös fotók mellett ultrahangképet is mutattak követőiknek.

A rajongók figyelmét nem kerülte el Palvin Barbara különleges, kék árnyalatú ruhája sem, amely sokak szerint akár a baba nemére is utalhatott.

A szerelmesek kapcsolata évek óta a figyelem középpontjában áll. Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2023 júliusában mondták ki a boldogító igent Magyarországon. Az esküvői szertartást Albertirsán tartották, a lagzit pedig a Palvin család ceglédberceli birtokán ünnepelték.


Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett az életük: hamarosan szülőként kezdhetnek közös fejezetet.

Nyitókép: Palvin Barbara Instagram-oldala

 

