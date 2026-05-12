Összefogott Szoboszlai és Kerkez, segítenek egy kerekesszékbe kényszerült tűzoltón

A közelmúltban szenvedett súlyos balesetet Sándor Attila futballista és tűzoltó, aki kerekesszékbe kényszerült. Az eset után összefogtak ismerői és a focivilág így most Szoboszlai Dominik dedikált meze, a nemzeti válogatottban viselt, dedikált csapatkapitányi karszalagja és Kerkez Milos dedikált mezére lehet licitálni, hogy segítsék őt és családját.



„Sándor Attila a futballpályán kapitány volt és rettenthetetlen védő – olyan, aki nem hátrált meg, nem kerülte el az ütközést, hanem szembement a nehézséggel. Ugyanezt vitte magával az életbe is: hivatásában, katasztrófavédelmi szolgálata során odament, ahova mások nem mertek – a tűzbe, a veszélybe, oda, ahol a legtöbbre volt szükség. Most egy sajnálatos baleset állította meg őt – azt az embert, akit a veszély soha nem tudott megtörni” – olvasható a főszervező, Kőházy J. Zsolt bejegyzésében.

A közösség erejét mutatja 2026. május 14-én Karancslapujtő ad otthont annak a jótékonysági mérkőzésnek, ahol a Magyar Öregfiúk Válogatott lép pályára. Az esemény célja kettős: egyrészt közösségi élményt nyújtani a szurkolóknak, másrészt minél több forrást gyűjteni a támogatott ügy számára.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy nemcsak a jegybevétel, hanem a relikviákért folyó licit is fontos része az adománygyűjtésnek. A különböző sportereklyék – köztük Szoboszlai és Kerkez dedikált meze – iránt már most is jelentős az érdeklődés, ami azt mutatja, hogy a kezdeményezés széles körben megmozgatja az embereket – olvasható a nogradifutball.hu oldalán.