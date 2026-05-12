Futócipőben érkezik a boldogság: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók
Összefogott Szoboszlai és Kerkez, segítenek egy kerekesszékbe kényszerült tűzoltón
A közelmúltban szenvedett súlyos balesetet Sándor Attila futballista és tűzoltó, aki kerekesszékbe kényszerült. Az eset után összefogtak ismerői és a focivilág így most Szoboszlai Dominik dedikált meze, a nemzeti válogatottban viselt, dedikált csapatkapitányi karszalagja és Kerkez Milos dedikált mezére lehet licitálni, hogy segítsék őt és családját.
Szoboszlai és Kerkez azonnal igent mondott
„Sándor Attila a futballpályán kapitány volt és rettenthetetlen védő – olyan, aki nem hátrált meg, nem kerülte el az ütközést, hanem szembement a nehézséggel. Ugyanezt vitte magával az életbe is: hivatásában, katasztrófavédelmi szolgálata során odament, ahova mások nem mertek – a tűzbe, a veszélybe, oda, ahol a legtöbbre volt szükség. Most egy sajnálatos baleset állította meg őt – azt az embert, akit a veszély soha nem tudott megtörni” – olvasható a főszervező, Kőházy J. Zsolt bejegyzésében.
A közösség erejét mutatja 2026. május 14-én Karancslapujtő ad otthont annak a jótékonysági mérkőzésnek, ahol a Magyar Öregfiúk Válogatott lép pályára. Az esemény célja kettős: egyrészt közösségi élményt nyújtani a szurkolóknak, másrészt minél több forrást gyűjteni a támogatott ügy számára.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy nemcsak a jegybevétel, hanem a relikviákért folyó licit is fontos része az adománygyűjtésnek. A különböző sportereklyék – köztük Szoboszlai és Kerkez dedikált meze – iránt már most is jelentős az érdeklődés, ami azt mutatja, hogy a kezdeményezés széles körben megmozgatja az embereket – olvasható a nogradifutball.hu oldalán.
„Komoly kihívás a családunk számára”
„Három gyermek édesapja vagyok, boldog házasságban élek feleségemmel. Tűzoltóként dolgozom, és a sport mindig meghatározó része volt az életemnek: éveken át fociztam nagypályás és kispályás bajnokságokban. 2025 áprilisában egy súlyos baleset következtében kerekesszékbe kerültem,
ami teljesen megváltoztatta az életünket, de bízom benne, hogy ez csak átmeneti állapot.
Azóta rendszeresen járunk kezelésekre Budapestre, ami komoly kihívást jelent számunkra és a családjaink számára is. Ugyanakkor folyamatos javulás tapasztalható, ami erőt és reményt ad a mindennapokban. Rendkívül hálás vagyok a támogató, összetartó családomnak és annak a rengeteg barátnak, akik végig mellettem álltak, mert nélkülük mindez nem lenne lehetséges” – mondta el Sándor Attila.
Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert
