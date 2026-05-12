Sérülések és könnyek az Exatlonban: ketten már fellélegezhetnek

Új szakaszába lépett az Exatlon Hungary, hiszen a csapatversenyeket felváltották az egyéni küzdelmek. Az Ötök viadalában már mindenki saját magáért harcolt, és gyorsan kiderült: a hajrá kegyetlenebb lesz, mint valaha.

A fiúknál és a lányoknál is négy-négy élettel vágtak neki a futamoknak a versenyzők. A tét óriási volt, hiszen aki megőrzi az életeit, automatikusan továbbjut, míg a többieknek tovább kell harcolniuk a 15 millió forintos fődíjért.

A verseny azonban rögtön drámai fordulatot vett. A korábban a Kihívók csapatát erősítő Horváth Roland egy rossz mozdulat után súlyos fájdalmat érzett a lábában, és nem tudta folytatni a küzdelmet.



A sportolóra további orvosi vizsgálatok várnak.