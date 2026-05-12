Sérülések és könnyek az Exatlonban: ketten már fellélegezhetnek

Nem várt események árnyékolták be az Ötök viadalát.
2026. május 12., kedd 10:01
Új szakaszába lépett az Exatlon Hungary, hiszen a csapatversenyeket felváltották az egyéni küzdelmek. Az Ötök viadalában már mindenki saját magáért harcolt, és gyorsan kiderült: a hajrá kegyetlenebb lesz, mint valaha.

A fiúknál és a lányoknál is négy-négy élettel vágtak neki a futamoknak a versenyzők. A tét óriási volt, hiszen aki megőrzi az életeit, automatikusan továbbjut, míg a többieknek tovább kell harcolniuk a 15 millió forintos fődíjért.

A verseny azonban rögtön drámai fordulatot vett. A korábban a Kihívók csapatát erősítő Horváth Roland egy rossz mozdulat után súlyos fájdalmat érzett a lábában, és nem tudta folytatni a küzdelmet.


A sportolóra további orvosi vizsgálatok várnak.

Nem sokkal később újabb sérülés borzolta a kedélyeket: Koplányi Gábor térde is megsérült, az ellátás során pedig összevarrásra is szükség volt.


A feszült pillanatok mellett szokatlan jelenetből sem volt hiány. Hadobás Olivér futam közben elveszítette az egyik cipőjét, majd a futamot is elbukta. A történtekre Palik László így reagált a közvetítésben:

Olivérnek egy cipője és egy élete maradt.

A nap végére a férfiaknál Valkusz Máté bizonyult a legerősebbnek, míg a nőknél a két Kihívó, Réka és Dorka csatájából végül Réka került ki győztesen. Ezzel ketten már biztonságban érezhetik magukat az Exatlon Végjátékának egyre feszültebb küzdelmeiben.
 

 

