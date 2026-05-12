Összefogott Szoboszlai és Kerkez, segítenek egy kerekesszékbe kényszerült tűzoltón
Sérülések és könnyek az Exatlonban: ketten már fellélegezhetnek
Új szakaszába lépett az Exatlon Hungary, hiszen a csapatversenyeket felváltották az egyéni küzdelmek. Az Ötök viadalában már mindenki saját magáért harcolt, és gyorsan kiderült: a hajrá kegyetlenebb lesz, mint valaha.
A fiúknál és a lányoknál is négy-négy élettel vágtak neki a futamoknak a versenyzők. A tét óriási volt, hiszen aki megőrzi az életeit, automatikusan továbbjut, míg a többieknek tovább kell harcolniuk a 15 millió forintos fődíjért.
A verseny azonban rögtön drámai fordulatot vett. A korábban a Kihívók csapatát erősítő Horváth Roland egy rossz mozdulat után súlyos fájdalmat érzett a lábában, és nem tudta folytatni a küzdelmet.
A sportolóra további orvosi vizsgálatok várnak.
Nem sokkal később újabb sérülés borzolta a kedélyeket: Koplányi Gábor térde is megsérült, az ellátás során pedig összevarrásra is szükség volt.
A feszült pillanatok mellett szokatlan jelenetből sem volt hiány. Hadobás Olivér futam közben elveszítette az egyik cipőjét, majd a futamot is elbukta. A történtekre Palik László így reagált a közvetítésben:
Olivérnek egy cipője és egy élete maradt.
A nap végére a férfiaknál Valkusz Máté bizonyult a legerősebbnek, míg a nőknél a két Kihívó, Réka és Dorka csatájából végül Réka került ki győztesen. Ezzel ketten már biztonságban érezhetik magukat az Exatlon Végjátékának egyre feszültebb küzdelmeiben.
+Ez is érdekelheti
Futócipőben érkezik a boldogság: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók
Pentagon-akták: Nyilvánosságra kerültek az Apollo-korszak UFO-dokumentumai
Legendák is fellépnek a jubileumi EFOTT nyitónapján
Hétfőn indul az egyéni harc az Exatlon trófeájáért
Ők jutottak az Exatlon Hungary egyéni szakaszába
El Clásico a TV2-n: vasárnap este akár a bajnoki cím is eldőlhet
A nyári fűtés rejtélye: miért ajánlják még a melegben is a szakértők?
A NASA mítosza nyomában: kiderült, mire képesek valójában a szobanövények
Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg
Elhallgatott egy ikonikus hang: 57 évesen meghalt a népszerű rádiós
Könnyfakasztó történetek: különleges ügy mellé állt Törőcsik Franciska