Exatlon Hungary
Ők jutottak az Exatlon Hungary egyéni szakaszába

Hét héttel ezelőtt tíz bajnok és tíz kihívó vágott neki az Exatlon Hungary nem mindennapi versenyének. Az embert próbáló akadálypályák, a fizikai és mentális megterhelés és a külvilágtól való elzártság nem várt kihívások elé állította a versenyzőket. A Bajnokok és Kihívók csatája bőven hozott fordulatokat és meglepetéseket, de végül kialakult az Exatlon Hungary TOP 10-es mezőnye. A versenyzők május 11-től az egyéni szakaszban küzdenek meg egymással, hogy május 17-én, vasárnap eldőljön melyik női és férfi versenyző emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját.
2026. május 10., vasárnap 13:45
Hatalmas várakozás övezte a TV2 legendás sport-realityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tért vissza a televízió képernyőjére. Az elmúlt hét hét pedig bőven tartogatott izgalmakat mind a bajnok, mind a kihívó szurkolóknak. 

Mostanra azonban kialakult az Exatlon Hungary TOP10-es mezőnye: a Bajnokok csapatából Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta; Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő; Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó; Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező, aki feljutott az Australian Open főtáblájára és a Magyar Davis-kupa csapat tagja; míg a Kihívók csapatából: Csóri Dorka pilates edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor.

Fotó: TV2 Exatlon Hungary

Ők tízen kezdik meg május 11-én, hétfőn az egyéni szakaszt, hogy lépésről - lépésre közelebb kerüljenek az Exatlon Hungary idei döntőjéhez. Május 17-én, vasárnap pedig eldől, melyik női és melyik férfi sportoló emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.

