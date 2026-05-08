A nyári fűtés rejtélye: miért ajánlják még a melegben is a szakértők?

Sokan súlyos hibát követhetnek el az otthonukban.
2026. május 08., péntek 16:04
Többen úgy gondolják, hogy a nyári hónapokban teljesen megfeledkezhetnek a fűtésről, pedig a szakértők szerint ez komoly hiba lehet – hívta fel a figyelmet pénteken a Fit for Fun.

A portál szerint számos modern fűtési rendszer úgynevezett „nyári üzemmódban” működik, amikor ugyan a radiátorok nem fűtenek, de a melegvíz-ellátás aktív marad. Csakhogy egyes rendszerek hűvösebb éjszakák vagy zivatarok után automatikusan bekapcsolhatnak, ami felesleges energiafogyasztáshoz vezethet.

A szakértők különösen arra hívják fel a figyelmet, hogy a radiátorszelepeket nyáron sem szabad teljesen zárva hagyni.

Ha tartósan zárva hagyjuk, hónapok alatt beragadhat

– írták, ami télen akár komoly meghibásodást is okozhat. A cikk szerint emiatt érdemes minden radiátort teljesen megnyitni a nyári időszakban, hogy a szelep mozgatható maradjon. Ellenkező esetben a rendszer nem fog megfelelően működni, és akár költséges javításra is szükség lehet.

Arra is figyelmeztettek, hogy az intelligens fűtési rendszerek sem mindig olyan energiatakarékosak, mint amilyennek látszanak.

Lehet, hogy manuálisan kell aktiválnia a nyári üzemmódot

– tanácsolják a szakértők, hozzátéve, hogy érdemes rendszeresen ellenőrizni a beállításokat, nehogy a rendszer észrevétlenül tovább termelje a hőt a legmelegebb hónapokban is.

A nyitókép illusztráció Shutterstock

 

