A nyári fűtés rejtélye: miért ajánlják még a melegben is a szakértők?

Többen úgy gondolják, hogy a nyári hónapokban teljesen megfeledkezhetnek a fűtésről, pedig a szakértők szerint ez komoly hiba lehet – hívta fel a figyelmet pénteken a Fit for Fun.

A portál szerint számos modern fűtési rendszer úgynevezett „nyári üzemmódban” működik, amikor ugyan a radiátorok nem fűtenek, de a melegvíz-ellátás aktív marad. Csakhogy egyes rendszerek hűvösebb éjszakák vagy zivatarok után automatikusan bekapcsolhatnak, ami felesleges energiafogyasztáshoz vezethet.

A szakértők különösen arra hívják fel a figyelmet, hogy a radiátorszelepeket nyáron sem szabad teljesen zárva hagyni.

Ha tartósan zárva hagyjuk, hónapok alatt beragadhat

– írták, ami télen akár komoly meghibásodást is okozhat. A cikk szerint emiatt érdemes minden radiátort teljesen megnyitni a nyári időszakban, hogy a szelep mozgatható maradjon. Ellenkező esetben a rendszer nem fog megfelelően működni, és akár költséges javításra is szükség lehet.