Nem várt fordulat: Ördög Nóra nélkül startol a Megasztár

A műsorvezető Lékai-Kiss Ramónának is üzent.
2026. május 08., péntek 12:26
Meglepő hírt osztott meg csütörtökön az Instagram-oldalán Ördög Nóra: a műsorvezető nem tud ott lenni a 2026-os Megasztár forgatásának kezdetén.

A TV2 sztárja jelenleg Dél-Amerikában dolgozik az Ázsia Expressz új évadán, ahol váratlan nehézségek borították fel a stáb teljes menetrendjét.

Amikor elbúcsúztunk a bolíviai csapattól, és megkezdtük az utunkat Brazília felé, a közel 20 órás buszút tűnt a legnagyobb nehézségnek, amit le kell küzdenünk. De a buszunk lerobbanása vagy a gyalogos-bőröndcibálós határátkelés (ugyanis másik busz várt minket a túloldalon) is csak apró nehézség ahhoz képest, ami ezután várt ránk. A technikánkat szállító teherautót ugyanis napokig nem engedték át a határon

-    kezdte posztját.


A műsorvezető szerint kezdetben még nem tűnt súlyosnak a helyzet, később azonban világossá vált, hogy komoly következményei lesznek.

Egy szó, mint száz, le fogok maradni a Megasztár forgatás elejéről...

– írta követőinek.

Lékai-Kiss Ramóna, addig tartsd otthon a frontot

– üzente Lékai-Kiss Ramónának Ördög Nóra.

A műsorvezető videója alapján az idei Ázsia Expressz forgatása nemcsak a versenyzőknek, hanem a teljes stábnak is rendkívüli kihívásokat tartogat.

Nyitókép: Ördög Nóra Instagram-oldala
 

