A nyári fűtés rejtélye: miért ajánlják még a melegben is a szakértők?
Nem várt fordulat: Ördög Nóra nélkül startol a Megasztár
Meglepő hírt osztott meg csütörtökön az Instagram-oldalán Ördög Nóra: a műsorvezető nem tud ott lenni a 2026-os Megasztár forgatásának kezdetén.
A TV2 sztárja jelenleg Dél-Amerikában dolgozik az Ázsia Expressz új évadán, ahol váratlan nehézségek borították fel a stáb teljes menetrendjét.
Amikor elbúcsúztunk a bolíviai csapattól, és megkezdtük az utunkat Brazília felé, a közel 20 órás buszút tűnt a legnagyobb nehézségnek, amit le kell küzdenünk. De a buszunk lerobbanása vagy a gyalogos-bőröndcibálós határátkelés (ugyanis másik busz várt minket a túloldalon) is csak apró nehézség ahhoz képest, ami ezután várt ránk. A technikánkat szállító teherautót ugyanis napokig nem engedték át a határon
- kezdte posztját.
A műsorvezető szerint kezdetben még nem tűnt súlyosnak a helyzet, később azonban világossá vált, hogy komoly következményei lesznek.
Egy szó, mint száz, le fogok maradni a Megasztár forgatás elejéről...
– írta követőinek.
Lékai-Kiss Ramóna, addig tartsd otthon a frontot
– üzente Lékai-Kiss Ramónának Ördög Nóra.
A műsorvezető videója alapján az idei Ázsia Expressz forgatása nemcsak a versenyzőknek, hanem a teljes stábnak is rendkívüli kihívásokat tartogat.
Nyitókép: Ördög Nóra Instagram-oldala
+Ez is érdekelheti
A NASA mítosza nyomában: kiderült, mire képesek valójában a szobanövények
Titokzatos döntés a királyi családban? Új iskolába kerülhet György herceg
Elhallgatott egy ikonikus hang: 57 évesen meghalt a népszerű rádiós
Könnyfakasztó történetek: különleges ügy mellé állt Törőcsik Franciska
Újra megműtötték Horváth Tomi feleségét, fotókat posztoltak a kórházból
Újabb részleteket közölt a rendőrség Dudás Miki haláláról
"Ezt a viselkedést nem tolerálom" - durván kifakadtak az Exatlon Bajnokai
Halálos tragédia Szegeden, durva fotók érkeztek
Csütörtökön a férfi párbaj a tét
Elköszön a magyar sztárszínész – eddig láthatja még a közönség
Döntött a Fővárosi Ítélőtábla Curtis testvérének sorsáról