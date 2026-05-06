koffein
élet
hatás

A hosszú élet kulcsa a bögrében? Meglepő felfedezést tettek a koffeinről

A hosszú élet kulcsa a bögrében? Meglepő felfedezést tettek a koffeinről
A megszokott íz mögött egy rejtett biológiai erő dolgozik.
2026. május 06., szerda 16:04
Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt akár az élettartamra is – hívta fel a figyelmet kedden a SciTechDaily.

A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett AMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez.

A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejtekhez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem egy összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást.

A koffein nemcsak ébren tart. Átprogramozza a sejtek energiafelhasználását és a stresszre adott válaszát

-    fogalmazott a tanulmány egyik vezető szerzője, Dr. Charalampos (Babis) Rallis.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a koffein bizonyos körülmények között meghosszabbíthatja a sejtek élettartamát, különösen akkor, amikor azok nem osztódnak aktívan. Ugyanakkor a hatás nem egyértelműen pozitív: egyes esetekben növelheti a DNS-károsodással szembeni érzékenységet is.

A szakemberek szerint a felfedezés új lehetőségeket nyithat az egészségmegőrzés és az öregedés lassítása terén. Mivel az AMPK működése az emberi szervezetben is hasonló, a koffein hatása messze túlmutathat a laboratóriumi kísérleteken.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

