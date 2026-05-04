Már 14 hónapja verhetetlen a TV2 főműsoridőben
Áprilisban az alábbi TV2-es műsorok segítették elő legnagyobb mértékben a csatorna győzelmét:
• Április 11-én ért véget a Nagy Duett 8. évada, mely végig magabiztosan nyerte idősávját a konkurensével szemben mindkét kiemelt korcsoportban. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a műsor minden egyes epizódja idősávja legnézettebb műsora volt. Az idei évad átlagos nézőszáma a fő kereskedelmi korcsoportban 323 ezer fő volt, melyhez 23,7%-os lineáris nézői részesedés társult – vagyis a műsor ideje alatt közel minden 4. tévénéző a Nagy Duettet választotta esti szórakozásnak hétvégente.
• Többéves kihagyást követően, márciusban visszatért és áprilisban is izgalmas részekkel folytatódott a közönségkedvenc sport-reality, az Exatlon Hungary is, a legendás Palik László - Gelencsér Tímea műsorvezető-párossal.
Az Exatlon Hungary áprilisi átlagban szintén mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt, a fő kereskedelmi korcsoportban 234 ezres nézőszámmal és 18,1%-os lineáris nézői részesedéssel. A műsor sikerét mi sem mutatja, minthogy az idei évad április végéig adásba került minden egyes epizódja, mindkét kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben.
Az Exatlon Hungary különösen népszerű a fiatalok között, hiszen az idei évad április végéig sugárzott epizódjai átlagosan 26,6%-os lineáris nézői részesedéssel futottak a 4-17 évesek körében.
• Még év elején visszatért a hétvégi estékre a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor híres szereplőkkel forgatott változata, a Kincsvadászok VIP, melynek áprilisban adásba került epizódjai átlagban szintén nyerték az idősávjukat a teljes lakosság körében.
• A reggeli magazinműsorok ismét kimagasló teljesítményt nyújtottak, mivel a Mokka és Mokkacino mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerték idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben áprilisban és éves átlagban egyaránt.
A főcsatorna mellett a kábelportfólió is kiváló eredménnyel zárta az áprilist, és mindkét kiemelt korcsoportban az első helyen végzett a nézettségi versenyben, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Áprilisban ráadásul teljes napon a négy legnézettebb csatorna közül három a TV2 portfóliójába tartozott a fő kereskedelmi korcsoportban. A piacvezető TV2 mellett a kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ is kimagasló eredményeket produkált, és a havi átlagos 5,6%-os lineáris nézői részesedésének köszönhetően megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címet áprilisban. A toplista 4. helyét elfoglaló Super TV2 szintén eredményes hónapot zárt (4,2% lineáris SHR), hiszen az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva a Mozi+-hoz hasonlóan jelentősen tudta növelni nézői részesedését a fő kereskedelmi korcsoportban.
Büszkék vagyunk arra, hogy a fő kereskedelmi célcsoportban immár 14 hónapja folyamatosan piacvezetők vagyunk főműsoridőben. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a TV2 legyen a magyar nézők elsőszámú választása. Az áprilisi nézettségi eredmények pedig egyértelműen mutatják, hogy jó úton járunk. A TV2 negyedik, a TV2 Csoport pedig már ötödik éve tartja főműsoridős piacvezető pozícióját a fő kereskedelmi korcsoportban, melyhez hozzájárult a saját gyártású tartalmaink ereje, a műfaji sokszínűség és a tudatos műsorstratégia. A munka nem áll meg, rengeteg izgalmas formátummal készülünk még idén, amiről hamarosan beszámolunk”
– kommentálta az eredményeket Fischer Gábor a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.
Összefoglalva:
A TV2 a saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően nem csupán áprilisban, hanem éves átlagban is piacvezető teljes napon és főműsoridőben egyaránt, a 18-59 éves, és a teljes lakosság körében is. A csatornacsaládok versenyében ugyancsak jelentős volt a TV2 Csoport előnye mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben, így a TV2 Csoport a főcsatornához hasonlóan áprilisban is sikeresen őrizte meg piacvezető pozícióját.
*Az éves átlag Lineáris Share% 2026 esetében a január 1-április 30. közötti időszakra vonatkozik.
Live + As live adatok, vendég nézőkkel
Főműsoridő: 18:00-22:59
Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás
