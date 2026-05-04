Már 14 hónapja verhetetlen a TV2 főműsoridőben

Áprilisban az alábbi TV2-es műsorok segítették elő legnagyobb mértékben a csatorna győzelmét:



• Április 11-én ért véget a Nagy Duett 8. évada, mely végig magabiztosan nyerte idősávját a konkurensével szemben mindkét kiemelt korcsoportban. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a műsor minden egyes epizódja idősávja legnézettebb műsora volt. Az idei évad átlagos nézőszáma a fő kereskedelmi korcsoportban 323 ezer fő volt, melyhez 23,7%-os lineáris nézői részesedés társult – vagyis a műsor ideje alatt közel minden 4. tévénéző a Nagy Duettet választotta esti szórakozásnak hétvégente.

• Többéves kihagyást követően, márciusban visszatért és áprilisban is izgalmas részekkel folytatódott a közönségkedvenc sport-reality, az Exatlon Hungary is, a legendás Palik László - Gelencsér Tímea műsorvezető-párossal.

Az Exatlon Hungary áprilisi átlagban szintén mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt, a fő kereskedelmi korcsoportban 234 ezres nézőszámmal és 18,1%-os lineáris nézői részesedéssel. A műsor sikerét mi sem mutatja, minthogy az idei évad április végéig adásba került minden egyes epizódja, mindkét kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben.

Az Exatlon Hungary különösen népszerű a fiatalok között, hiszen az idei évad április végéig sugárzott epizódjai átlagosan 26,6%-os lineáris nézői részesedéssel futottak a 4-17 évesek körében.

